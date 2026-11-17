Es una costumbre bastante común: terminar de cargar el celular, retirar el dispositivo y dejar el cargador conectado al tomacorriente. Mientras algunas personas lo hacen por simple descuido, otras mantienen este hábito por comodidad, sin pensar demasiado en sus posibles consecuencias.

Parece inofensivo, pero este electrodoméstico podría aumentar considerablemente el consumo de energía en casa

Una de las principales razones es que así tienen el adaptador a la mano para cuando necesiten cargar nuevamente el teléfono. De esta manera, evitan tener que buscarlo, conectarlo cada vez que la batería está baja o agacharse para acceder a un enchufe que puede estar ubicado en un lugar poco práctico.

Sin embargo, aunque parezca una acción insignificante, dejar el cargador conectado sí tiene un efecto en el consumo de electricidad. De acuerdo con Endesa, estos dispositivos siguen utilizando energía cuando permanecen enchufados, incluso si no están cargando ningún equipo.

Sin embargo, el consumo de energía es mínimo. Dejar el cargador conectado al tomacorriente durante todo un año representa un gasto muy bajo en el recibo de la luz, por lo que desconectarlo apenas haría una diferencia en el valor que se paga mensualmente.

Imagen de referencia de mujer cargando el celular. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este fenómeno se conoce como consumo fantasma y hace referencia a la energía que utilizan algunos aparatos incluso cuando están apagados o no se encuentran en uso. En el caso de los cargadores de móviles, el gasto es mínimo.

Sin embargo, existen otros equipos que pueden incrementar el consumo en la casa, especialmente aquellos que permanecen en modo de espera, mantienen encendida una luz indicadora o tienen transformadores que continúan funcionando mientras están conectados.

Por esta razón, más que preocuparse exclusivamente por los cargadores, conviene prestar atención a los electrodomésticos y dispositivos que pueden representar un gasto constante de electricidad.

¿Cómo evitar el consumo innecesario de energía en casa?

Una de las medidas más sencillas consiste en desconectar los cargadores cuando no se estén utilizando. Aunque el ahorro individual sea pequeño, adoptar este hábito contribuye a evitar el consumo eléctrico innecesario.

Imagen de referencia de un cargador conectado a la toma de corriente. Foto: Getty Images

También es recomendable revisar los enchufes de las diferentes habitaciones y retirar los adaptadores que permanecen conectados sin ninguna función. En hogares donde hay varios celulares, tablets y otros dispositivos, estos pequeños consumos pueden acumularse.

Otra opción es utilizar regletas con interruptor, ya que permiten cortar el suministro eléctrico de varios aparatos al mismo tiempo, sin tener que desconectarlos individualmente. Esto resulta especialmente práctico para los equipos que suelen permanecer enchufados, como televisores, computadores y consolas.