Desactive los permisos de estas tres aplicaciones para que la carga de su celular dure más tiempo

Uno de los problemas más comunes al utilizar el celular es notar que la batería se descarga rápidamente, incluso cuando el dispositivo no se usa de manera constante. Aunque suele atribuirse al desgaste del equipo por el paso de los años, hay otros factores que pueden acelerar el consumo de energía y reducir el tiempo de uso entre cargas.

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Entre las causas más frecuentes están las aplicaciones que siguen funcionando en segundo plano, el brillo elevado de la pantalla y algunas funciones que permanecen activas sin necesidad. Por eso, revisar ciertos ajustes del teléfono puede ayudar a reducir el gasto energético y aprovechar mejor la batería.

Una de las primeras opciones que conviene revisar son las actualizaciones en segundo plano. Esta función permite que las aplicaciones renueven su contenido sin necesidad de estar abiertas. Aunque resulta útil para consultar información reciente en redes sociales y otros servicios, también hace que el móvil continúe ejecutando tareas mientras no se utiliza.

Limitar esta actividad en las aplicaciones que no requieren actualizaciones constantes puede contribuir a reducir el consumo. En muchos casos, es suficiente con que el contenido se actualice cuando el usuario ingrese al servicio.

Imagen de referencia de mujer cargando el celular. Foto: Getty Images

Por otro lado, el GPS permite conocer la posición del usuario y resulta indispensable para herramientas de navegación y transporte. Sin embargo, no todas las aplicaciones necesitan acceder a esta información de forma permanente.

Por ello, es recomendable comprobar cuáles tienen autorización para consultar la ubicación y restringir el acceso a aquellas que no lo necesitan. En algunos casos, basta con permitirlo únicamente mientras la app está en uso, una medida que ayuda a evitar consultas innecesarias.

El tercer ajuste está relacionado con el Bluetooth. Algunos equipos realizan exploraciones para detectar accesorios y otros equipos compatibles, lo que facilita las conexiones, pero también puede representar un gasto adicional de energía cuando estas funciones permanecen activas sin que sean necesarias.

Imagen de referencia de batería del teléfono agotada. Foto: Getty Images

Estos cambios no garantizan una duración específica de la batería, ya que el resultado también depende del modelo del celular, el estado de sus componentes y los hábitos de uso.

No obstante, controlar las actividades que se ejecutan en segundo plano y revisar los permisos de las aplicaciones son medidas sencillas que pueden ayudar a evitar gastos innecesarios de energía y aprovechar mejor cada carga.