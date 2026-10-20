Cómo evitar que el calor dañe la batería del celular: el error cotidiano que podría reducir su rendimiento

El dispositivo móvil se han convertido en herramienta indispensable para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, la exposición del celular a temperaturas de hasta 45 °C podría acelerar el deterioro de sus baterías de litio.

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De acuerdo con un análisis de laboratorios de pruebas térmicas, como EBL, el calor puede provocar una pérdida irreversible de hasta el 40% de su capacidad. Además, las altas temperaturas pueden hacer que el procesador reduzca automáticamente su potencia para evitar daños en los componentes internos, lo que afecta el rendimiento del dispositivo.

Este sobrecalentamiento suele producirse por hábitos cotidianos, como dejar el teléfono en el tablero de un vehículo, utilizar la navegación GPS bajo la exposición directa del sol o cargar la batería mientras se ejecutan videojuegos con gráficos exigentes. En estas condiciones, el dispositivo puede acumular más calor del que logra disipar.

El sobrecalentamiento suele estar acompañado de otros síntomas que pueden alertar. Foto: Getty Images

La respuesta de la industria frente a este enemigo silencioso se ha convertido en un factor clave para diferenciar un teléfono convencional de uno con una ingeniería más avanzada. Por ello, controlar las variaciones de temperatura sin comprometer el rendimiento del sistema ni la autonomía de la batería se ha convertido en uno de los principales desafíos.

“El sobrecalentamiento no debe ser aceptado como una consecuencia inevitable del alto rendimiento. En la arquitectura moderna de hardware, controlar el estrés térmico es un pilar tan crítico e indispensable como aumentar los núcleos o la potencia del procesamiento”, precisó Kenet Segura, PR Manager de HONOR Colombia.

El sobrecalentamiento suele estar ligado a apps exigentes o fallos de sistema. Foto: Getty Images

Para reducir este impacto, varios fabricantes han apostado por sistemas de refrigeración avanzados. Un ejemplo es HONOR, que ha diseñado espacios internos en sus teléfonos para incorporar cámaras de vapor de mayor tamaño, con el objetivo de distribuir y disipar el calor de manera más eficiente antes de que afecte a los componentes principales del dispositivo.

En muchas ocasiones, esta estructura de refrigeración líquida podría complementarse de forma directa con IA aplicada al monitoreo térmico en tiempo real. Los algoritmos predictivos analizan continuamente los patrones de carga del procesador y la temperatura ambiente, ajustando las frecuencias operativas antes de que el estrés térmico genere degradación física.