Spotify cambia las reglas en uno de sus planes: usuarios tendrán siete días para cumplir este requisito

Spotify implementó un nuevo mecanismo de verificación para combatir el uso indebido de cuentas compartidas en su plan familiar. Con esta medida, los usuarios deberán escanear un código QR en un plazo de siete días para confirmar que forman parte del mismo núcleo familiar. Quienes no completen el procedimiento podrían enfrentar restricciones en su cuenta.

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La plataforma ofrece un plan de suscripción familiar por 20,99 euros al mes (aproximadamente 75.000 pesos colombianos), que permite compartir hasta seis cuentas independientes de Spotify Premium, cada una con sus respectivos beneficios, mediante un único pago mensual. Sin embargo, para acceder a esta modalidad, todos los integrantes deben residir en el mismo domicilio.

Hasta ahora, Spotify verificaba que los usuarios cumplieran con las condiciones del plan familiar mediante la confirmación de la dirección de residencia al momento de registrarse, sin realizar un seguimiento de su ubicación. Sin embargo, la plataforma busca reforzar los controles para evitar que personas que no viven en el mismo domicilio compartan esta modalidad de suscripción.

Para acceder a esta modalidad, todos los integrantes deben residir en el mismo domicilio. Foto: Getty Images

Como parte de estos cambios, el servicio de streaming ha comenzado a implementar un sistema de verificación mediante códigos QR. Según explica en su página de soporte, Spotify podrá solicitar a los integrantes del plan que escaneen un código para confirmar que cumplen con los requisitos y mantener el acceso a la plataforma. Este código únicamente podrá ser generado y mostrado por el administrador del plan desde su perfil en la aplicación.

Para completar la nueva verificación de Spotify, los integrantes del plan familiar deberán escanear con la cámara de su smartphone un código QR que les mostrará el administrador de la suscripción. Según testimonios de usuarios en Reddit, el código cambia cada pocos segundos, por lo que será necesario estar en el mismo lugar que el titular para realizar el procedimiento.

Los miembros tendrán un plazo de siete días para completar el escaneo y confirmar que cumplen con las condiciones del plan. Foto: Getty Images

Una vez recibida la notificación de Spotify, los miembros tendrán un plazo de siete días para completar el escaneo y confirmar que cumplen con las condiciones del plan. Esta medida busca dificultar el uso compartido de cuentas entre personas que no conviven en el mismo domicilio y reforzar los controles de acceso a la suscripción Familiar.

Cabe destacar que, si un miembro no completa el proceso de verificación dentro del plazo establecido, Spotify restringirá su posibilidad de incorporarse a otro plan familiar o dúo durante 12 meses. Durante ese periodo, el usuario únicamente podrá acceder a las modalidades de suscripción individual.

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Con esta nueva medida, Spotify busca comprobar de manera más efectiva que los integrantes del plan familiar residen en el mismo domicilio y, de esta forma, combatir el uso compartido de cuentas entre personas que no cumplen con las condiciones establecidas.