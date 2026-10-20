¿128 GB o 256 GB? Qué debe tener en cuenta antes de elegir el almacenamiento de su celular

El celular se ha convertido en una herramienta presente en buena parte de las actividades cotidianas. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, algunos usuarios optan por renovar sus equipos y buscar modelos que se adapten mejor a sus necesidades.

Si su celular vibra cuando lo pone a cargar, podría indicar un problema: esto es lo que debe hacer antes de volver a conectarlo

Al momento de elegir un nuevo dispositivo, no basta con fijarse en características como la cámara o el rendimiento. También es importante tener en cuenta la capacidad de almacenamiento, ya que de ella depende la cantidad de fotos, videos, aplicaciones y otros archivos que se pueden guardar sin quedarse sin espacio.

De acuerdo con expertos de Xiaomi, antes de decidir entre 128 GB o 256 GB, conviene revisar los hábitos digitales. No todas las personas necesitan la misma capacidad.

¿Qué archivos ocupan más espacio en el celular?

Las fotos y los videos suelen ocupar una parte importante del almacenamiento, especialmente cuando se graban en alta resolución o se conservan durante largos periodos. No obstante, hay otros elementos que también reducen el espacio disponible.

Imagen de referencia de mujer revisando el almacenamiento de su celular. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Las aplicaciones, por ejemplo, pueden acumular datos y archivos temporales con el uso. A esto se suman las descargas de música y otros contenidos que permiten acceder a ellos sin conexión, así como las imágenes, los documentos y las grabaciones recibidos a través de plataformas de mensajería.

Los archivos duplicados y el espacio que necesita el sistema operativo para funcionar también influyen en la memoria disponible. Por ello, la capacidad anunciada por el fabricante no corresponde en su totalidad al espacio que el usuario puede destinar a sus archivos personales.

¿Cuándo conviene elegir 128 GB o 256 GB?

La elección depende de la cantidad de contenido que se genera, los archivos que se desean conservar y la frecuencia con la que se organiza o limpia la memoria del equipo.

128 GB: esta capacidad puede ser suficiente para quienes utilizan el celular principalmente para mensajería, navegación por internet y redes sociales, y no suelen almacenar grandes cantidades de fotos, videos o documentos.

esta capacidad puede ser suficiente para quienes utilizan el celular principalmente para mensajería, navegación por internet y redes sociales, y no suelen almacenar grandes cantidades de fotos, videos o documentos. 256 GB: esta alternativa resulta más conveniente para quienes graban videos con frecuencia, utilizan aplicaciones que acumulan numerosos datos o prefieren guardar sus archivos durante más tiempo sin tener que liberar espacio constantemente.

Imagen de referencia de un iPhone con almacenamiento lleno. Foto: Getty Images

Elegir la capacidad adecuada implica considerar tanto el uso actual del celular como las necesidades que podrían surgir a futuro. Un equipo con mayor almacenamiento puede ofrecer más margen para guardar contenido, pero no siempre es necesario optar por la capacidad más alta.

Para aprovechar mejor la memoria, también es recomendable revisar periódicamente qué archivos y aplicaciones ocupan más espacio. Eliminar duplicados, borrar descargas innecesarias y trasladar los documentos importantes a otro medio de almacenamiento son medidas que ayudan a mantener el dispositivo organizado y evitar que la memoria se agote antes de lo previsto.