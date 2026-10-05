El práctico truco de WhatsApp para recuperar espacio en el celular sin borrar conversaciones completas

Una de las grandes ventajas que ha brindado la tecnología es la posibilidad de almacenar información desde dispositivos como celulares y computadores. Sin embargo, con el tiempo, esta facilidad también puede convertirse en un problema, especialmente cuando la cantidad de archivos guardados comienza a ocupar gran parte del espacio disponible.

WhatsApp bloquea el acceso en algunos celulares: deberán cumplir esta condición para volver a entrar

Esta situación es frecuente en WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas para comunicarse en el día a día. Además de los mensajes, la plataforma permite compartir fotografías, videos, documentos y otros archivos que, con el paso del tiempo, pueden acumularse y consumir una cantidad considerable de memoria.

Cuando el almacenamiento del teléfono comienza a agotarse, pueden aparecer diferentes inconvenientes que afectan el funcionamiento habitual de la aplicación. Uno de los primeros está relacionado con la descarga y el envío de archivos. Si el dispositivo no cuenta con suficiente espacio, el servicio puede tener dificultades para guardar nuevas fotos, videos o documentos recibidos en los chats.

Mujer viendo su celular preocupada. Foto: Getty Images

Las copias de seguridad también pueden verse afectadas. Si el espacio disponible en el servicio de almacenamiento asociado a la cuenta está lleno, una copia podría no completarse correctamente. Esto es importante porque este respaldo permite recuperar conversaciones y archivos al cambiar de teléfono o reinstalar la aplicación.

Para evitar llegar a este punto, WhatsApp cuenta con un gestor de almacenamiento que permite identificar los archivos que ocupan más espacio y eliminar aquellos que ya no son necesarios.

La herramienta organiza el contenido para facilitar la búsqueda de elementos que consumen una mayor cantidad de memoria, como videos de gran tamaño, documentos antiguos o fotografías que ya no se necesitan.

Papelera de WhatsApp que guardar múltiples archivos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En Android y iOS, se puede acceder a esta función desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí es posible consultar cuánto espacio ocupan los archivos de WhatsApp y revisar cuáles son los chats que más memoria utilizan.

Desde este apartado también se pueden eliminar archivos reenviados muchas veces, elementos de más de 5 MB y contenidos seleccionados de manera individual. De esta forma, es posible liberar espacio sin necesidad de borrar una conversación completa.