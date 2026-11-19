Microsoft lanzó la versión preliminar de la nueva función protección básica de Windows, que permite que los usuarios, administradores de TI y las aplicaciones comprueben la seguridad del PC de forma sencilla, obteniendo una única respuesta de verdadero o falso.

La compañía ya adelantó en febrero de este año su estrategia para convertir Windows en una plataforma más segura por defecto, con los principios de ‘Transparencia y consentimiento del usuario’ y el ‘Modo de seguridad base’, diseñados con nuevas protecciones de integridad y controles sobre los permisos que se otorgan, a través del Control Inteligente de Aplicaciones y la protección del administrador.

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Ahora, Microsoft lanzó una nueva funcionalidad enmarcada en esta estrategia para que las protecciones de seguridad de Windows “sean más sencillas y verificables desde el primer momento”, ayudando a los usuarios, administradores de TI y desarrolladores de aplicaciones a comprender mejor el estado de seguridad de los dispositivos Windows.

Concretamente, se trata de la protección básica de Windows, que ya está disponible en versión preliminar a través del Programa Windows Insider y que se prevé que llegue de forma general durante el próximo año 2027.

Foto de referencia de un computador siendo usado. Foto: Getty Images

Como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog esta función tiene distintas aplicaciones. En dispositivos personales, la protección básica permite a los usuarios ver y actualizar fácilmente ciertas funciones de seguridad a través de la aplicación de Configuración de Windows. Igualmente, para los administradores de TI, la protección básica de los dispositivos se gestiona mediante el modo de seguridad básica del centro de administración de Microsoft 365.

Por su parte, la protección básica de Windows también está orientada a los desarrolladores, cuyas aplicaciones podrán comprobar el nivel de seguridad de un dispositivo para garantizar que se ejecutan en equipos “que cumplan con los requisitos de seguridad de la propia aplicación”.

Foto de referencia de los delincuentes ejecutando sus fraudes. Foto: Getty Images

Su funcionamiento se basa en integrar hasta ocho funciones de seguridad que ya estaban disponibles en Windows bajo un único ecosistema, como la raíz de confianza del hardware, el arranque seguro, la seguridad basada en virtualización (VBS), la integridad de la memoria, la protección del depurador del kernel, la protección del controlador vulnerable y requisitos de controladores más estrictos, entre otras.

Estas protecciones hasta ahora funcionaban de forma independiente, pero la protección básica de Windows reemplaza ese conjunto de soluciones bajo un único elemento: “un estado de seguridad del dispositivo con versiones verificables”. De esta forma, el dispositivo evalúa estas funciones de forma conjunta y, en base a ello, se autodenominará como seguro “solo si cumple con todos los requisitos de protección básica”.

Así, los usuarios, administradores o aplicaciones, recibirán esta información en una única respuesta, verdadero si es seguro o falso si hay algún requisito que no se cumple, tras un análisis hecho por el propio equipo.

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Conviene destacar que Windows comprueba el estado de protección básico al arrancar, por tanto todos los requisitos se analizan desde el inicio, de manera que los usuarios y las aplicaciones pueden comprobar este estado una sola vez, “sin necesidad de consultas repetidas”.

Además, en caso de que la protección básica indique que falla algún requisito, se puede consultar qué criterios concretos fallan y qué se debe hacer al respecto, por ejemplo, actualizar las protecciones faltantes y reiniciar el dispositivo.

Para las aplicaciones, si identifican que no se cumplen los requisitos básicos, pueden advertir, restringir una función específica, limitar su funcionalidad, registrarla o bloquearla.

Con todo ello, por el momento la protección básica de Windows se ha lanzado en vista previa, por lo que Microsoft ha aclarado que los requisitos establecen un estándar de seguridad “que irá en aumento con el tiempo”, a medida que se mejore la función.

*Con información de Europa Press.