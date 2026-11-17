Un día cualquiera nos despertamos y nos damos cuenta que no podemos pagar con el móvil, recoger los medicamentos que nos han recetado o consultar cuándo sale nuestro tren. Las pantallas funcionan, tenemos cobertura y la electricidad no se ha ido. Sin embargo, algo, en algún lugar que probablemente no sepamos situar en un mapa, ha dejado de responder.

Hoy, una vida normal depende de sistemas que ni vemos ni controlamos y, muchas veces, ni siquiera sabemos que existen. Eso ocurrió el viernes 13 de noviembre. Miles de personas que esperaban despegar de aeropuertos estadounidenses descubrieron que sus billetes, sus aviones y sus pilotos no bastaban para volar. La autoridad de aviación (FAA) había ordenado detener los despegues en todo el país.

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Un día antes, usuarios de Microsoft 365 en medio mundo no podían acceder con normalidad a sus correos, reuniones o documentos. Para quien necesitaba presentar un trabajo, atender una consulta o regresar a casa, aquello no era un problema “de informática”. Era un problema en su vida cotidiana.

Nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió. Y aceptarlo sin más puede desembocar en que acabemos asumiendo las grandes caídas digitales como algo “normal”.

La paradoja: menos averías, más consecuencias

Los datos no respaldan, por ahora, la idea de un colapso tecnológico cada vez más frecuente. El informe Annual Outage Analysis 2026, de Uptime Institute señala que, por quinto año consecutivo, desciende la frecuencia de interrupciones en los centros de datos.

En su encuesta de 2025, el 57 % de los operadores que habían sufrido un corte importante estimó que el coste de la parada les había supuesto una pérdida superior a 100 000 dólares. Uno de cada cinco afirmó que habían tenido pérdidas por encima del millón de dólares. Esto demuestra que podemos mejorar la fiabilidad de las instalaciones –para que haya menos caídas del sistema– y, al mismo tiempo, exponernos a consecuencias enormes cuando una de las piezas falla.

Así, hay que distinguir entre la probabilidad de que ocurra un fallo y el riesgo que supone. Y es que, cuanto más dependemos de una infraestructura, mayor puede ser el impacto de una interrupción (aunque la probabilidad de experimentarla sea pequeña).

Tres gigantes y millones de puertas de entrada

Existe la creencia de que la nube es un conjunto casi infinito de recursos repartidos por el planeta. Sin embargo, según Synergy Research Group, solo tres compañías –Amazon, Microsoft y Google– han acaparado el 61 % de los ingresos mundiales de servicios de infraestructura en la nube en el tercer trimestre de 2026. Esa cifra demuestra que existe una concentración enorme en lo que se refiere a la propiedad de los centros de datos –y de la “nube”–.

La eficiencia tiene mucho que ver con esto. Compartir centros de datos, plataformas de software, proveedores de identidad y redes de distribución abarata costes, facilita innovar y permite escalar servicios en muy poco tiempo. Lo que para cualquier empresa con sus propios medios sería prohibitivamente caro, gracias a esta infraestructura puede contratarse con unos clics.

¿Dónde está el problema entonces? El problema surge cuando instituciones que parecen independientes comparten, sin saberlo, una misma pieza crítica. Un hospital y un banco pueden utilizar programas distintos, servidores distintos, incluso proveedores distintos, pero autenticar a sus trabajadores mediante un servicio común, por ejemplo. Si ese servicio cae, tener ordenadores encendidos no basta para trabajar.

El dominó digital también sabe reiniciarse

En ingeniería, se habla de “fallos de causa común” cuando una sola incidencia afecta a componentes que creíamos redundantes. Tener dos copias de una aplicación no sirve de mucho si ambas necesitan el mismo sistema de nombres de dominio (DNS) –que traduce las direcciones que escribimos en destinos de red– o el mismo mecanismo de autenticación… y estos fallan.

Por otro lado, las protecciones pueden convertirse en parte del problema. Un servidor que no responde provoca reintentos automáticos, los cuales hacen que la carga se desplace a otros servidores. Estos otros servidores se saturan y generan aún más reintentos, entrando en un círculo vicioso catastrófico, como ocurrió el pasado 13 de noviembre en la aviación estadounidense. Es decir, cada intento de recuperación puede aumentar la presión sobre el sistema que queremos salvar.

Así, por ejemplo, en octubre de 2025, un fallo en la gestión automatizada del DNS de Amazon Web Services en Estados Unidos afectó a otros servicios dependientes y complicó la recuperación. Y, en julio de 2024, una actualización defectuosa de CrowdStrike inutilizó unos 8,5 millones de equipos Windows. Aunque afectó a menos del 1 % del total de usuarios de la plataforma, según Microsoft, ese pequeño porcentaje bastó para paralizar a vuelos, atención sanitaria y servicios financieros. La conclusión que podemos extraer es que el tamaño del fallo no tiene por qué anticipar el alcance de sus consecuencias.

No hace falta un ciberdelincuente para parar el mundo

Otro error importante es relacionar cualquier interrupción con ciberdelincuencia o atribuirle el sinónimo de ciberataque. Estas pueden originarse, además, por una configuración errónea, un corte eléctrico, un defecto de software o el uso de equipos obsoletos. El efecto para el usuario puede parecer idéntico, pero las causas y las soluciones son distintas.

En Europa, el primer informe sobre incidentes graves notificados por entidades financieras bajo el Reglamento DORA –Digital Operational Resilience Act, por sus siglas en inglés– registró 3 383 casos. Aproximadamente, un tercio tuvo repercusión transfronteriza. Pero “solo” el 10 % estuvo relacionado con ciberseguridad. Predominaron fallos de sistemas y factores externos.

Es cierto que la presión geopolítica, las interferencias de navegación y el ransomware –ciberataque donde un software malicioso secuestra los datos o sistema de la víctima, a cambio de un rescate– son amenazas reales. Pero atribuir automáticamente a una guerra híbrida cualquier error de servicio nos impide comprender el riesgo más silencioso: una arquitectura que puede amplificar tanto los accidentes como las agresiones.

El plan B no puede estar en la misma nube

La resiliencia digital va más allá de instalar un antivirus o contratar una segunda copia. Consiste en que un servicio esencial pueda resistir, funcionar parcialmente y recuperarse. Eso exige identificar las dependencias compartidas, separar los puntos de fallo y ensayar los procedimientos de emergencia antes de necesitarlos.

Si un centro sanitario pierde el acceso a una aplicación, ¿puede seguir atendiendo con seguridad? Si falla la verificación digital, ¿existe otra forma de identificarse? Si una empresa conserva sus copias de seguridad en el mismo entorno al que ha perdido acceso, ¿podrá restaurarlas? Y, sobre todo, ¿hemos probado realmente esas alternativas?

Europa ha empezado a abordar esta cuestión. Por ejemplo, el reglamento DORA, aplicable desde enero de 2025, exige al sector financiero gestionar el riesgo tecnológico, probar su resiliencia y vigilar las dependencias de proveedores externos. Es un cambio de enfoque. No basta con proteger cada entidad por separado cuando sus riesgos pueden estar conectados.

La pregunta ya no es si caerá, sino qué arrastrará

Durante años hemos medido el éxito digital por la velocidad, el ahorro de tiempo y la posibilidad de hacerlo todo desde una pantalla. Hemos celebrado que desaparezcan los trámites, las esperas y las barreras físicas. Pero, quizá, hemos prestado menos atención a lo que desaparecía con ellos. ¿Tenemos otra opción para continuar cuando la tecnología no responde?

Una sociedad digital madura no debería prometer que sus sistemas nunca fallarán. Debería saber cómo seguir funcionando cuando inevitablemente algo falle.

Artículo publicado originalmente en The Conversation