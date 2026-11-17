El 2026 ha estado marcado por acontecimientos importantes que podrían quedar registrados en la historia. Sin embargo, algunos de estos hechos también han despertado preocupación entre la población ante la posibilidad de que se desencadene una situación que afecte al mundo entero.

Uno de los escenarios que más inquietud ha generado es el de un supuesto apagón mundial que dejaría sin electricidad y sin acceso a los servicios bancarios durante varios días.

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Las versiones sobre este posible escenario han circulado principalmente en redes sociales. Una de ellas aseguraba que este martes 17 de noviembre se produciría un apagón mundial que podría extenderse durante al menos 72 horas. Pero ¿qué tan cierta es esta información y realmente hay motivos para prepararse ante una emergencia de este tipo?

Lo primero que se debe aclarar es que no existe evidencia oficial ni información que confirme la posibilidad de un apagón mundial para hoy. La versión que circula en plataformas digitales carece de sustento y podría estar relacionada con una actividad programada por las autoridades estadounidenses.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Comisión Federal de Comunicaciones realizarán este 17 de noviembre una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos. El ejercicio está previsto para las 2:20 p. m. (hora del este).

El objetivo de esta actividad es comprobar que los canales de comunicación estén preparados para transmitir información urgente y oportuna cuando se presente una emergencia real. Para ello, las emisoras de radio y televisión interrumpirán temporalmente su programación con el fin de emitir un mensaje que aclarará que se trata de un simulacro.

Es importante señalar que la prueba no se enviará a los celulares, por lo que los dispositivos móviles no recibirán ninguna notificación. Tampoco será necesario que los ciudadanos realicen alguna acción.

A esta información se han sumado fragmentos de series animadas y recomendaciones de la Unión Europea sobre la importancia de contar con un kit de emergencia para afrontar posibles situaciones de riesgo. Sin embargo, estas orientaciones hacen parte de medidas generales de prevención y no están relacionadas con un apagón programado para este martes.

Imagina de referencia de un apagón eléctrico. Foto: Getty Images

En la misma línea, José Vizner reveló a través de su cuenta de X que no existen señales que respalden las versiones que circulan en internet. “No hay ningún indicio oficial de nada parecido a lo que está circulando”, señaló.

Por esta razón, es importante verificar la procedencia de este tipo de publicaciones antes de compartirlas. La difusión de información sin confirmar puede generar temor y provocar situaciones de alarma innecesarias entre los ciudadanos.

Los ciberataques también han alimentado la preocupación

A las especulaciones sobre un posible apagón se suma la preocupación por la ola de ciberataques que han afectado a diferentes países durante las últimas semanas. Estos incidentes han puesto sobre la mesa los riesgos que enfrentan tanto las instituciones públicas como las empresas y los ciudadanos frente a las amenazas digitales.

Sobre este panorama, Andrés Cajamarca, director de Ingeniería para Fortinet Colombia, explicó a SEMANA que “todas las industrias de cualquier país, sector público o privado e incluso las personas somos vulnerables a sufrir una brecha de seguridad”.

Imagen de referencia de un ciberataque. Foto: Getty Images

No obstante, el experto señaló que también es importante reconocer que los gobiernos y las organizaciones cuentan hoy con más herramientas para enfrentar estas amenazas, gracias a los avances tecnológicos y al uso de inteligencia artificial en los sistemas de protección.

Por lo tanto, aunque los riesgos de ciberseguridad son reales y requieren atención, no deben confundirse con anuncios de catástrofes que no cuentan con respaldo oficial. La recomendación es mantenerse informado a través de fuentes confiables y evitar compartir contenidos que puedan desinformar o generar pánico.