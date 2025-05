Inteligencia artificial predice cuándo podría ocurrir un apagón eléctrico mundial; la fecha está cada vez más cerca

¿Qué es un apagón global?

Un apagón global se refiere a una interrupción masiva del suministro eléctrico que afectaría no solo a una ciudad o país, sino que tendría un alcance internacional. Este tipo de colapso energético podría originarse por múltiples factores: tormentas solares, ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas, fallos en los sistemas de distribución o incluso conflictos geopolíticos coordinados.

La IA predice el riesgo de un apagón global

Según simulaciones recientes, la IA ha identificado un periodo de riesgo elevado que comenzaría en el año 2027, con una concentración estadísticamente significativa de probabilidades entre los años 2028 y 2032. Cabe señalar que no se trata de una fecha precisa, sino de un rango temporal en el que diversos factores actuales podrían converger y desencadenar una crisis energética global si no se implementan medidas preventivas. Aunque la inteligencia artificial no ofrece certezas absolutas, sí proporciona alertas tempranas sobre tendencias preocupantes.