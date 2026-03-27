Edificios emblemáticos de Cali que apagan sus luces en la Hora del Planeta este sábado 28 de marzo

Este sábado 28 de marzo, la Alcaldía de Cali se sumará a la conmemoración de la Hora del Planeta con una acción simbólica: apagar durante una hora las luces de varios edificios institucionales de la ciudad.

La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de enfrentar el cambio climático y promover hábitos más responsables en el uso de los recursos.

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La jornada hace parte de un movimiento global en el que participan millones de ciudades alrededor del mundo, las cuales, a través de este gesto, buscan llamar la atención sobre los impactos ambientales que enfrenta el planeta.

En este contexto, Cali se integra a esta movilización internacional como parte de su apuesta por la sostenibilidad y la gestión responsable.

El gesto de apagar la luz tiene un valor simbólico y también un efecto concreto. Foto: Getty Images

La actividad será coordinada por la Unidad de Bienes y Servicios de la Alcaldía, entidad encargada de liderar la implementación del apagón en distintos puntos estratégicos de la infraestructura pública.

Entre los edificios que participarán se encuentran la Torre del Centro Administrativo Municipal (CAM), el edificio del Bulevar de la Secretaría de Educación, así como las sedes conocidas como San Marino y Versalles.

Desde la administración distrital, encabezada por el alcalde Alejandro Eder, se ha resaltado que este tipo de acciones, aunque simbólicas, tiene un valor importante en la construcción de una cultura ambiental.

El objetivo no es únicamente reducir el consumo energético durante una hora, sino incentivar una reflexión colectiva sobre la manera en que se utilizan los recursos en la vida cotidiana.

En esa línea, voceros de la Unidad de Bienes y Servicios señalaron que la participación del sector público también cumple un papel ejemplarizante.

Es decir, las entidades estatales pueden liderar con acciones concretas que motiven a ciudadanos, empresas y organizaciones a adoptar prácticas más sostenibles y conscientes.

La Hora del Planeta surgió en 2007 en Sídney, Australia, como una iniciativa que reunió a más de dos millones de personas en esa primera edición.

Con el paso de los años, esta propuesta se ha consolidado como una de las campañas ambientales más reconocidas a nivel mundial, promoviendo la participación activa de la sociedad frente a la crisis climática.

La Hora del Planeta en Cali Foto: Getty Images/iStockphoto

Más allá del apagón de luces, la iniciativa invita a reflexionar sobre problemáticas como el aumento de la temperatura global, el uso excesivo de energía y la necesidad de implementar cambios estructurales en los modelos de consumo.

En ese sentido, la participación de Cali busca aportar a una conversación global que cada vez cobra mayor relevancia.

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La administración municipal reiteró que el compromiso con el medioambiente no se limita a una sola jornada, sino que debe mantenerse en el tiempo a través de políticas públicas, acciones institucionales y cambios en el comportamiento ciudadano.

Por ello, este tipo de actividades se plantean como un punto de partida para fortalecer la conciencia ambiental en la ciudad.

Con esta adhesión, Cali se suma a millones de personas que, desde diferentes lugares del mundo, buscan generar un impacto positivo en la protección del planeta.

Aunque se trata de un acto simbólico, el mensaje es claro: pequeñas acciones colectivas pueden contribuir a enfrentar uno de los mayores desafíos de la actualidad.