Incertidumbre científica por el objeto 1998 KY26 que se acerca a la Tierra: astrofísico reta a la NASA, “no es un asteroide”

El objeto 1998 KY26 volvió a generar debate entre investigadores por su comportamiento en el espacio. Mientras el administrador de la NASA, Jared Isaacman, sostiene que no hay pruebas para considerarlo algo distinto de un asteroide, el astrofísico de Harvard Avi Loeb plantea una explicación diferente: podría tratarse de una nave soviética que desapareció durante una misión espacial en 1988.

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La hipótesis del científico apunta a Phobos 1, una sonda enviada por la Unión Soviética hacia Marte que perdió comunicación con la Tierra. Loeb considera que algunas características del objeto y el recorrido que sigue guardan semejanzas con las de aquella misión.

Avi Loeb cuestiona que sea un asteroide

Durante una entrevista con Fox News, el investigador explicó por qué no comparte la clasificación del objeto como un cuerpo rocoso convencional. Según su interpretación, 1998 KY26 presenta una aceleración que no puede atribuirse únicamente a la fuerza de gravedad.

“Primero que nada, no es un asteroide porque 1998 KY-26 parece tener aceleración no gravitacional”, afirmó Loeb.

El científico explicó que la luz del Sol podría estar ejerciendo presión sobre el objeto y modificando su movimiento. Este fenómeno puede ocurrir cuando la luz rebota sobre superficies suficientemente delgadas, como los paneles solares de una nave espacial.

Para respaldar su planteamiento, Loeb señaló que trabajó con dos colaboradores, Adam Hibberd y Adam Crawl, en el análisis de la trayectoria del objeto y su posible relación con Phobos 1.

“Calculamos que el reflejo de la luz solar de los paneles solares de Phobos 1 puede proporcionar a esta nave espacial el impulso no gravitacional y la curva de luz observada para 1998 KY26. Por lo tanto, todo encaja”, explicó el astrofísico en la entrevista publicada en su portal.

La NASA mantiene una posición diferente

La postura de Loeb contrasta con la del administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, quien se refirió al caso durante una aparición en el programa Fox & Friends.

“No he visto ninguna prueba que sugiera que esto sea otra cosa que no sea un asteroide”, manifestó Isaacman.

Jared Isaacman, jefe de la NASA respondió a la controversia y aseguró que no ha encontrado evidencias de un origen artificial. Foto: AP

Por su parte, Loeb considera que la ausencia de señales visibles de gas y polvo alrededor del objeto debilita la explicación de que sea un cometa. Sobre esta discusión, cuestionó la manera en que algunos investigadores interpretan las observaciones:

“Si eres un experto en cebras y ves un elefante, dirías que el elefante es una cebra sin rayas. Pero eso es una contradicción, porque es un animal completamente diferente”, expresó.

El investigador también defendió la necesidad de contemplar explicaciones que se aparten de las teorías habituales. “La innovación en la ciencia requiere un poco de imaginación. Requiere que te permitas la posibilidad de que nuestro conocimiento sea incompleto”, señaló.

Hayabusa 2 podría resolver el misterio en 2031

La discusión podría tener una respuesta cuando la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) envíe su misión Hayabusa 2 para encontrarse con 1998 KY26 en julio de 2031. El acercamiento permitirá estudiar directamente las características del objeto y obtener información sobre su composición y superficie.

Loeb considera que ese encuentro será decisivo para comprobar su planteamiento. Incluso anticipó lo que espera encontrar la misión: “Creemos que, cuando aterricen en él, en lugar de ver un iceberg, se encontrarán con la etiqueta ‘Fabricado en la URSS’”.

Avi Loeb espera que la misión Hayabusa 2 encuentre evidencias de una antigua nave soviética en 1998 KY26. Foto: NASA's JPL Digital Image Animation Laboratory

Sin embargo, el astrofísico reconoció que su explicación todavía no está demostrada. Si la misión encuentra una roca o un cuerpo de hielo, su hipótesis sobre Phobos 1 quedaría descartada.

Mientras tanto, 1998 KY26 continúa bajo observación y su aceleración sigue siendo objeto de estudio. La NASA, por ahora, no ha presentado evidencias que respalden la posibilidad de que sea una antigua nave espacial.