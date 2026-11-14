SpaceX hace historia: captura por primera vez el Starship y avanza en el desarrollo de sus futuras misiones a Marte y la Luna

SpaceX logró hacer historia este sábado 14 de noviembre de 2026, luego de realizar la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento.

Este histórico suceso se dio luego de que la nace pasara un día en órbita, emergiendo de un cielo nublado tras un descenso a través del continente y, después de una caída controlada, se deslizó suavemente entre los “brazos mecánicos de palillos” sobre la Plataforma de Lanzamiento 2.

Video l Así fue la explosión del propulsor Super Heavy de SpaceX tras un fallo en su aterrizaje

La recuperación de Starship marca un hito en la búsqueda de décadas de la industria espacial de sistemas de cohetes completamente reutilizables, motivo por el que Elon Musk celebra el logro.

Se trata de una meta que puede reducir drásticamente los costos de las misiones y hacer posibles lanzamientos más frecuentes. “Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia”, dijo Dan Huot, portavoz de SpaceX.

Así fue el histórico regreso de la nave Starship a la Tierra.

Una multitud congregada en una playa del golfo de México, cerca de Starbase, fue testigo de este histórico hecho entre aplausos y gritos de emoción al ver aparecer la nave en el horizonte.

El momento estuvo acompañado por la canción de soft rock de 1977 Baby Come Back, que sonó durante los tensos instantes del descenso final en la transmisión oficial de SpaceX, añadiendo más emoción a un regreso que despertó gran expectativa.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 16H47 (22H47 GMT) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

La nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

El multimillonario felicitó al equipo de SpaceX y publicó videos de la nave suspendida entre los brazos tipo palillos, diciendo que la nave “¡se ve increíble!”.

No haga esto durante la caída de Microsoft: expertos advierten a SEMANA el riesgo que corren los usuarios

Hasta ahora, SpaceX había capturado cohetes propulsores de regreso en tres ocasiones. Pero la “captura” de Starship fue extraordinariamente compleja porque la nave caía mucho más rápido y de una altitud significativamente mayor que la de los propulsores.

La analista Kathleen Curlee, del Centro para la Seguridad y la Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, celebró el logro, pero señaló que queda más trabajo por hacer: “Lo que SpaceX necesita son múltiples éxitos repetidos para demostrar la capacidad (...) de manejar cargas útiles y misiones sensibles”.

Con información de AFP.