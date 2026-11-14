Microsoft confirma el restablecimiento de sus plataformas tras la falla que afectó a millones de personas en el mundo

Microsoft confirmó la recuperación de sus principales servicios digitales después de una interrupción que afectó a usuarios, empresas y organismos públicos en más de 70 países. La falla provocó dificultades para acceder a Outlook, Teams y Copilot, su asistente de inteligencia artificial, y generó cientos de miles de reportes en plataformas de seguimiento de servicios digitales.

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La compañía aseguró que sus aplicaciones ya funcionan con normalidad y que logró procesar los mensajes de correo electrónico que quedaron acumulados durante el incidente. “Todos los productos están operativos”, informó Microsoft en un comunicado recogido por Bloomberg.

Microsoft explica las posibles causas de la interrupción

Las primeras investigaciones apuntan a una falla relacionada con una actualización de la capacidad de red de la compañía. Entre los elementos examinados aparecen problemas en Exchange, cuyo funcionamiento habría consumido rápidamente los recursos disponibles en los servidores hasta provocar que dejaran de responder.

Otra de las hipótesis contempladas fue una posible configuración incorrecta de la red Azure. Sin embargo, Microsoft descartó que la interrupción estuviera relacionada con un ciberataque o con el uso de inteligencia artificial.

Exchange habría consumido rápidamente los recursos de los servidores hasta provocar su interrupción. Foto: Getty Images

Para recuperar sus plataformas, la empresa desplegó un equipo de más de 1.000 ingenieros y empleados. Las labores estuvieron coordinadas por los responsables de sus servicios en la nube y del paquete Microsoft 365.

La caída generó cientos de miles de reportes

De acuerdo con Bloomberg, las primeras notificaciones sobre los problemas aparecieron alrededor de las 13:00 horas del jueves en la costa este de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, los reportes aumentaron en Downdetector, plataforma que permite consultar el estado de funcionamiento de páginas web, aplicaciones y servicios digitales.

La interrupción tuvo un alcance considerable para Microsoft, cuyo paquete M365 cuenta con más de 450 millones de usuarios empresariales. Pese a la magnitud del incidente, los mercados financieros apenas reaccionaron y las acciones de la compañía registraron pocas variaciones.

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Google Workspace y Anthropic aparecen entre las alternativas

Analistas consultados por Bloomberg consideran que el incidente difícilmente cambiará a corto plazo la posición competitiva de Microsoft. Una de las razones es el costo y la complejidad que implica para las organizaciones reemplazar las herramientas que utilizan habitualmente.

No obstante, la interrupción podría despertar un mayor interés por otras opciones, entre ellas Google Workspace y las nuevas soluciones de productividad de Anthropic.

Google y Anthropic aparecen entre las opciones que podrían ganar terreno tras la interrupción. Foto: Getty Images

Por su parte, Microsoft lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que revisará lo sucedido para reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir. Charles Lamanna, responsable del paquete Microsoft 365, se refirió al impacto que tuvo la falla en sus clientes.

“Sabemos que nuestros clientes dependen de nuestros servicios para realizar tareas importantes cada día y lamentamos el impacto que estas interrupciones han tenido en quienes confían en nosotros”.

*Con información de Europa Press.