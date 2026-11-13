La NASA busca evitar que un objeto caiga sin control a la Tierra: podría reingresar a la atmósfera en 2033

La NASA busca alternativas para prolongar la vida útil del telescopio espacial Hubble, por lo que abrió una convocatoria dirigida a empresas privadas interesadas en presentar propuestas para elevarlo a una órbita más alta. La iniciativa responde al riesgo de que el observatorio reingrese a la atmósfera terrestre entre 2033 y 2034 si no recibe algún tipo de intervención.

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La solicitud fue publicada el pasado 29 de octubre y las compañías interesadas tendrán plazo hasta el 30 de noviembre para presentar sus propuestas. La agencia contempla tres posibilidades: desarrollar una misión que impulse el telescopio hacia una órbita más elevada, ofrecer un servicio que mejore sus capacidades o ejecutar una reentrada controlada para evitar que caiga de manera descontrolada.

De acuerdo con los planes de la NASA, cualquier operación tendría que llevarse a cabo antes de 2032. Sin embargo, la entidad aclaró que actualmente no cuenta con recursos económicos asignados para financiar una misión de rescate y que la convocatoria no representa un compromiso de contratación, según informó Ars Technica.

NASA, siglas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Foto: Getty Images

El Hubble lleva más de tres décadas orbitando la Tierra y, a diferencia de otros vehículos espaciales, no dispone de un sistema de propulsión propio para corregir su trayectoria. Por esta razón, la fricción con las capas superiores de la atmósfera provoca que pierda altura progresivamente. Su órbita pasó de 583 kilómetros en 2002 a aproximadamente 470 kilómetros en la actualidad.

La propuesta de la agencia espacial estadounidense contempla elevarlo hasta una altura mínima de 600 kilómetros, movimiento que podría mantenerlo en funcionamiento orbital durante al menos 25 años adicionales.

Foto del telescopio espacial Hubble. Foto: Getty Images

La urgencia de esta operación también responde a las estimaciones de riesgo: según New Scientist, existe un 10% de probabilidad de que reingrese a la atmósfera hacia septiembre de 2032 y un 50 % de que esto ocurra en diciembre de 2033.

La última maniobra para elevar la órbita del telescopio Hubble se realizó en 2002, durante una visita del transbordador espacial Columbia. Sin embargo, desde que Estados Unidos retiró su flota de transbordadores en 2011, el país dejó de contar con naves capaces de ejecutar este tipo de operación.

A esto se suma el riesgo de que algunos componentes del observatorio sobrevivan al reingreso atmosférico y lleguen a la superficie terrestre, debido a su elevada densidad, según New Scientist.

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Por otra parte, el telescopio también presenta un desgaste en sus sistemas internos. En junio de 2024, la NASA modificó su funcionamiento para que operara con un solo giroscopio, componente fundamental para controlar su orientación en el espacio.

De los seis dispositivos que tenía originalmente, apenas tres seguían activos y uno presentaba lecturas irregulares, por lo que otro de los que funcionaban correctamente quedó como respaldo para futuras necesidades.