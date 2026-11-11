Christina Koch se despide de su carrera como astronauta: asumirá un nuevo cargo en la NASA

Christina Hammock Koch asumió un nuevo desafío profesional. La astronauta, que hizo historia al convertirse en la primera mujer en viajar alrededor de la Luna durante la misión Artemis II, deja temporalmente sus funciones anteriores para ocupar el cargo de subdirectora interina de ingeniería de la NASA.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Koch compartió este nuevo capítulo de su carrera y dedicó unas palabras de despedida y agradecimiento a sus compañeros de misión. En su mensaje también recordó a los astronautas con quienes tripuló la nave Orion durante el histórico recorrido alrededor del satélite natural.

“Un último día que pasé realmente astronautas es un gran día. Recientemente tuve mi último día oficial como astronauta activo. Feliz de poder pasarlo con el próximo equipo de Artemis, reviviendo la reentrada en el simulador de Orion”, escribió la mujer en una publicación compartida en la red social.

A su vez, en su mensaje agregó que: “Es genial verlos aplastar un entrenamiento en vivo, todo el día, en equipo completo en las increíbles manifestaciones voladoras que realizarán mientras vuelven a la Tierra en Artemis III”.

Por su parte, el comandante Reid Wiseman reaccionó a la publicación con un mensaje de felicitación y apoyo: “¡Bravo! Deseando verte comenzar esta nueva etapa de servicio”.

Además del anuncio que realizó en sus redes sociales, la NASA confirmó oficialmente el nombramiento de Koch mediante un comunicado en el que detalló las nuevas funciones que desempeñará dentro de la institución.

NASA, siglas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Foto: Getty Images

“Christina ayudará a liderar la comunidad de ingeniería de la NASA, brindando apoyo en la supervisión técnica, la preparación para las misiones y la excelencia en ingeniería en todos los programas y proyectos de la agencia. Con este nombramiento, Koch pasará a tener la categoría de astronauta de gestión y ya no podrá optar a futuras misiones espaciales”, dice el mensaje oficial.

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Por otro lado, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, resaltó que “tras pasar casi un año viviendo y trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional y ayudando a Estados Unidos a orbitar la Luna en la misión Artemis II este año, aporta una extraordinaria combinación de experiencia técnica, operativa y criterio a este puesto. Me entusiasma ver el impacto que tendrá en toda la NASA a medida que volvemos a los estadounidenses a la superficie lunar, construimos la base lunar, impulsamos la energía nuclear en el espacio y desarrollamos las capacidades que, en última instancia, nos llevarán a Marte”.