El cambio que Petro anunció es el mismo que Lula empleó para ganar en Brasil

El expresidente Gustavo Petro anunció que dejaría de ser tan constante en X, su red social predilecta, para irse a WhatsApp Web.

“Migramos a Whassap. El propietario de X es parte de los llamados intelectuales de la oscuridad de la Matrix de la falsedad. Los algoritmos amplían la criminalidad nazi y ocultan el pensamiento progresista y democrático del mundo”, escribió en X Petro con el anuncio de su migración y con sus ya habituales imprecisiones ortográficas.

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En el canal, a diferencia de X, no lo critican, no le responden con ofensas. La gente lo puede escuchar (recién cargó un audio) o marcar que le gusta lo que él dice, sin derecho a escribirle nada. Además, WhatsApp es mucho más universal que Twitter, más utilizado a nivel mundial.

Fue a este mismo canal al que recurrió el presidente de Brasil para darle vuelta a una contienda electoral que no ganaba. A contramano de la historia de Brasil, el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido en las elecciones tras perder la primera vuelta contra Flávio Bolsonaro.

Con un crecimiento gigantesco de más de 10 millones de votos entre ambos turnos de los brasileños ir a las urnas, Lula se convirtió en el primer candidato en dar vuelta a unas elecciones en Brasil y en el primer presidente que gobernará por cuarta vez.

Ninguna encuesta daba como favorito al exsindicalista de casi 81 años, que obtuvo el 52% de los votos gracias a la movilización de la izquierda que consiguió reducir la abstención, así como los votos blancos y nulos.

Lula reconoció que la campaña para la primera vuelta fue la más “desorganizada” en décadas y replanteó su estrategia digital, sumando sus esfuerzos en WhatsApp Web, como lo está anunciando ahora Petro.

Se acercó a jóvenes políticos ‘influencers’, adquirió por primera vez un teléfono celular y se proclamó “rey del selfi” al debutar en ese formato.

A tono con su líder, la izquierda salió a disputar el territorio de las redes sociales, hasta ahora dominado por la derecha en Brasil, uno de los países con más internautas del mundo.

“Muchos votantes de izquierda pasaron horas y horas por día solo posteando” contenido en apoyo a Lula o contra Flávio Bolsonaro, dijo a la Agencia France-Press el politólogo e investigador Oliver Stuenkel.

“Esa actividad en redes sociales fue agotadora, me dediqué mucho fuera de mi horario laboral con la conciencia de trabajar por Lula”, dijo a la Agencia France-Press Taiza Mendonça, una publicista de 36 años de Rio, que dice haber visto a sus “tías de 60 años” aprender el argot de las redes sociales.

El despertar digital tuvo su símbolo en el “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp con más de diez millones de seguidores creado por el diputado André Janones, que reparte “misiones” a ser ejecutadas en redes.

Eduardo Grin, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas., señaló que “la movilización en las calles y redes logró crear miedo a un regreso de la familia Bolsonaro al poder y la preocupación por la democracia y los derechos sociales”.

“La movilización de la juventud fue fundamental, el Partido de los Trabajadores (de Lula) logró reconectarse con ese público” joven, agregó Grin.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, Brasil, el 20 de diciembre de 2025 Foto: AP

El propio Lula aseguró que no veía algo así desde el movimiento “Directas Ya” contra la dictadura militar en 1984, cuando enormes manifestaciones reclamaron elecciones democráticas.

Petro, al igual que lo hizo Lula, ha utilizado dicho canal para enviar un audio instando a la movilización nacional. Y le apunta a crecer en esa plataforma de forma certera y en la que, se insiste, no leerá comentarios de detractores. De todas maneras, el expresidente no ha dejado de ser constante en X, como anunció, y ha hecho varias publicaciones.

Colombia irá a las urnas en 2027, elegirá alcaldes y gobernadores el 31 de octubre, y aunque muchas voces indican que Petro volverá a aspirar a la Alcaldía de Bogotá, el exmandatario guarda silencio.