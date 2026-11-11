Abelardo De La Espriella ordenó la Operación Pijaos XI contra la minería ilegal en el Tolima: este es el balance oficial

Este miércoles 11 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó el balance que arrojó una operación que se enfocó en atacar la minería ilegal en el departamento del Tolima.

Tras aparecer con uniforme camuflado del Ejército, Abelardo De La Espriella publicó contundente imagen en sus redes sociales

Se trata de la Operación Pijaos XI, la cual golpeó con contundencia a las estructuras terroristas de las disidencias de las Farc, que delinquen en esa región del país.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario expresó: “¡EN EL TOLIMA SEGUIMOS GOLPEANDO LAS FINANZAS DEL NARCOTERRORISMO! ¡SE LES ACABÓ EL NEGOCIO!”.

“En desarrollo de la Operación PIJAOS XI, nuestra Fuerza Pública desmanteló tres unidades de explotación minera ilegal en Chaparral y Coyaima, afectando las fuentes de financiación del Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.¡EL GOLPE ES CONTUNDENTE!

6 excavadoras y 2 motores industriales destruidos. $231 millones en afectación directa a las finanzas criminales. $1.543 millones mensuales en producción ilegal de oro que dejan de percibir estas estructuras”, anotó el jefe de Estado.

Sumado a ello anotó: “Con esta operación no solo golpeamos el bolsillo de los criminales, también defendemos el río Saldaña y protegemos nuestros recursos naturales de la devastación causada por la minería ilegal”.

“¡NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN DESTRUYENDO NUESTROS RÍOS Y SAQUEANDO NUESTRAS RIQUEZAS PARA FINANCIAR EL TERRORISMO!¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, puntualizó el presidente Abelardo De La Espriella.

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Y en otro mensaje, el jefe de Estado notificó a los grupos criminales: “Hoy, a las 6:10 de la mañana, fue secuestrada la esposa del alcalde de Uribia, en el departamento de La Guajira.Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano”.

“Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que estamos verificando.He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia.Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia”, puntualizó.