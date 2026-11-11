Presidente De La Espriella rechaza atentado terrorista contra RCN en Cali: “La prensa se respeta”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, rechazó este miércoles, 11 de noviembre, el atentado terrorista contra las instalaciones de RCN en Cali, Valle del Cauca.

Golpes contundentes: así ha logrado Abelardo De La Espriella combatir a los criminales en el arranque de su mandato

“¡Rechazo total al atentado contra RCN en Cali! He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, dijo el presidente.

El mandatario de los colombianos precisó que desde su Gobierno brindarán todas las garantías necesarias al periodismo con el fin de que sigan desempeñando su trabajo con libertad.

“La explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas. A los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación les expreso toda mi solidaridad. ¡LA PRENSA SE RESPETA! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia”, agregó en su cuenta de X.

De igual manera, el presidente Abelardo De La Espriella, cerró la publicación con este mensaje: “¡No nos van a intimidar! En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia”.

Lanzan explosivo contra sede de RCN en Cali: esto se sabe del ataque terrorista

Según la información que se ha conocido, el artefacto explosivo fue lanzado durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, cuando en la sede del medio de comunicación solo estaba el personal que brinda la seguridad de las instalaciones.

Ahora, hay un equipo especial de la Policía Nacional junto con otros organismos del Estado al frente de estas investigaciones con el fin de poder determinar si más personas participaron en la logística para este atentado terrorista.

Y es que este hecho ocurre días después de que se conociera una alerta por parte de las autoridades, donde el ELN pretendería atentar contra Caracol Televisión, RCN, y Caracol Radio, por lo que extremaron las medidas de seguridad en Bogotá.