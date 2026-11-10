De La Espriella reveló video de operativo contra disidencias: hallazgo que hizo perro de la Policía en un closet fue clave

Por orden del presidente Abelardo De La Espriella se están usando todos los recursos a disposición para atacar con contundencia a las estructuras terroristas, como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, entre otros.

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Este martes, 10 de noviembre, el mandatario colombiano reveló detalles de un operativo de la Policía contra las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en Cali.

El golpe se les dio a los presuntos responsables de la instalación de explosivos en Manizales el pasado 7 de agosto, plan criminal que tenía como propósito sabotear la posesión de De La Espriella.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado reveló el video del operativo y un detalle llamó la atención: la acción de un perro de la Policía con un hallazgo en un closet que fue vital para el procedimiento.

El canino logró identificar un artefacto explosivo, lo que podría agravar la situación jurídica de los señalados criminales. En esa acción fueron capturadas tres personas que harían parte de una célula de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Perro de la Policía en pleno procedimiento contra las disidencias. Foto: Fuerza Pública

“En Cali, nuestra Policía Nacional capturó a tres integrantes de una célula de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco, señalada de planear los ataques con explosivos del pasado 7 de agosto en Manizales”, expresó De La Espriella en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Entre los detenidos están alias Nano, señalado como líder de la célula y enlace para el suministro de explosivos y armas; alias Madre Carmen, quien reclutaba colaboradores para transportar el material explosivo, y alias Trozo, encargado de movilizar a estas personas”.

“En los allanamientos fueron incautados una barra de pentolita, ocho cartuchos, cinco celulares y una motocicleta. Además, la Fuerza Pública ya había capturado a otros tres presuntos implicados, entre ellos los autores materiales de los atentados”, puntualizó.

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Por último anotó: “¡EN COLOMBIA NO HAY REFUGIO PARA LOS TERRORISTAS! Vamos a perseguir a quienes planean, financian y ejecutan ataques contra la población. ¡Nuestra ofensiva no se detiene!”.