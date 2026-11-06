¿Cuántas horas debe dormir un perro según su edad? Este es el tiempo de descanso que necesita

El sueño es una parte importante de la salud de los perros. Durante el descanso, los animales recuperan energía y cumplen procesos necesarios para su desarrollo y bienestar. Sin embargo, no todos necesitan dormir la misma cantidad de horas: la edad, el nivel de actividad y las condiciones de salud pueden influir en sus hábitos.

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En términos generales, un perro adulto suele dormir entre 12 y 14 horas al día. Este tiempo incluye tanto el descanso nocturno como las siestas que realiza durante la jornada. Aunque puede variar según cada animal, se trata de un rango habitual para ejemplares sanos.

¿Cuántas horas debe dormir un perro según su edad?

Los cachorros necesitan más horas de sueño que los perros adultos. Durante sus primeras semanas y meses de vida, pueden dormir entre 18 y 20 horas al día. Este descanso es importante para su crecimiento y desarrollo, pues durante esta etapa su organismo atraviesa diferentes procesos de maduración.

Perro durmiendo Foto: Getty Images

A medida que crecen, las horas de sueño comienzan a disminuir. Los perros jóvenes, que ya superaron la etapa de cachorro, suelen descansar entre 12 y 16 horas diarias, dependiendo de su actividad y características individuales.

En la edad adulta, lo habitual es que duerman entre 12 y 14 horas. No obstante, algunos pueden necesitar más tiempo de descanso, especialmente si realizan mucha actividad física o pertenecen a razas con determinadas características.

Por su parte, los perros mayores pueden volver a dormir durante periodos más prolongados. En esta etapa es común que descansen entre 14 y 18 horas al día. Los cambios relacionados con la edad, la disminución de energía y algunas condiciones propias del envejecimiento pueden modificar sus horarios.

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¿Cuándo es necesario prestar atención a los cambios en el sueño?

Aunque las variaciones en el descanso son normales, es importante observar si un perro comienza a dormir mucho más o mucho menos de lo habitual. Los cambios repentinos pueden estar relacionados con dolor, enfermedades, estrés o modificaciones en su entorno.

También conviene prestar atención a otras señales, como la falta de apetito, el cansancio constante, la dificultad para levantarse o la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba.