La historia de Micha tuvo un cambio de rumbo después de que fuera encontrada abandonada en medio de la selva por integrantes de la Infantería de Marina de Colombia. Lo que comenzó como un rescate durante una jornada de trabajo terminó convirtiéndose en una oportunidad para que la pequeña felina encontrara una familia y tuviera un lugar seguro donde vivir.

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El caso fue compartido por el Ministerio de Defensa Nacional, que dio a conocer cómo la gata pasó de estar sola en una zona selvática a convertirse en una compañera de los uniformados. El infante de Marina Diego Sandoval fue quien la encontró y decidió ayudarla junto con otro de sus compañeros.

Durante su permanencia con los militares, Micha recibió alimento y cuidados. También tuvo que permanecer bajo protección para evitar que otros animales pudieran lastimarla.

Con el paso de los días, se acostumbró a la presencia de los uniformados y terminó acompañándolos durante algunas de sus actividades.

Según contó Sandoval, la gata tenía una particular preferencia por permanecer sobre la espalda de los militares, desde donde los acompañaba durante sus recorridos.

Sin embargo, su historia no terminó en la selva. Después de permanecer un tiempo bajo el cuidado de los infantes de Marina, Micha estaba lista para comenzar una nueva etapa lejos de la zona de operaciones.

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Micha ya tiene una familia en Cartagena

El Ministerio de Defensa confirmó que la felina encontró un hogar en Cartagena. Aunque Diego Sandoval fue quien la rescató y estuvo pendiente de su bienestar, finalmente no pudo quedarse con ella. Por esa razón, buscó entre sus compañeros a alguien que pudiera recibirla y continuar con sus cuidados.

La oportunidad llegó con uno de los integrantes de la Infantería de Marina, quien estaba próximo a salir de vacaciones y decidió abrirle las puertas de su casa.

De esta manera, Micha dejó atrás los días en los que acompañaba a los uniformados para instalarse en un entorno familiar, donde podrá recibir atención y protección.