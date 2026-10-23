Infante de Marina rescató a Micha, gata abandonada en medio de la selva: MinDefensa hizo público el caso

Una gatita sin hogar llamada Micha fue abandonada en plena selva colombiana, pero su historia dio un giro inesperado cuando un infante de Marina decidió rescatarla y darle una nueva oportunidad.

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La pequeña gatita fue encontrada por Diego Sandoval mientras cumplía con sus labores y, desde entonces, comenzó un proceso de recuperación que terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que llamó la atención en redes sociales.

La historia fue compartida por el Ministerio de Defensa Nacional y por el propio uniformado, quien publicó un video con varios momentos de la vida de Micha después del rescate.

En las imágenes se observa cómo recibe alimento, descansa y juega bajo el cuidado de quien decidió no dejarla sola en medio de la selva.

“Ella es Micha, una pequeña guerrera que pasó de estar abandonada en la selva a encontrar una familia gracias al infante de Marina”, se lee en el post de Instagram del Ministerio de Defensa, donde se resaltó el gesto del uniformado y la oportunidad que ahora tiene la mascota de crecer en un entorno seguro.

Por su parte, Sandoval contó cómo llegó la pequeña a su vida y qué lo motivó a adoptarla junto con otro compañero de la institución. Según explicó, Micha había sido abandonada en una zona selvática donde se encontraban trabajando.

“Fue abandonada en medio de la selva, pero gracias a Dios se cruzó en nuestro camino. Junto con un compañero, decidimos adoptarla y darle una nueva oportunidad de vida”, escribió el infante de Marina al compartir la historia.

Aunque la gatita ya tiene un hogar esperándola, por ahora permanece bajo el cuidado de sus rescatistas. Las condiciones del lugar han hecho que protegerla sea un reto, especialmente por la presencia de perros que podrían lastimarla.

Diego Sandoval, infante de Marina que rescató a Micha, una gatita en la selva. Foto: Instagram: @mindefensaco

“Por ahora, la mantengo amarradita y bajo cuidado, no porque quiera hacerle daño, sino para protegerla de los otros perros y evitar que le pase algo”, explicó el infante en redes sociales.

El uniformado también mencionó que conseguir un arnés no ha sido fácil y que el acceso a una veterinaria resulta complicado debido a la ubicación. Aun así, aseguró que Micha recibe atención y cariño mientras llega el momento de trasladarla.

El próximo destino de la pequeña será Cartagena, donde vivirá con las personas que decidieron abrirle las puertas de su hogar. Allí podrá comenzar una nueva etapa lejos de los peligros de la selva y rodeada de quienes se comprometieron a cuidarla.

El Ministerio de Defensa aprovechó la historia para destacar que el compromiso de los integrantes de la institución también puede reflejarse en acciones de protección animal.

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“Porque ser infante de Marina también significa tener un corazón dispuesto a salvar vidas, incluso las de aquellos seres que no pueden hablar, pero que merecen todo nuestro amor”, expresó Sandoval.

Mientras llega el viaje, Micha continúa bajo cuidado. Su historia demuestra cómo un gesto de solidaridad puede cambiar el destino de un animal abandonado y darle la oportunidad de encontrar una familia.