La historia de Franky y Roki: el tierno disfraz de niño y su perro que conmueve a millones en redes

La temporada de Halloween suele ser el escenario de múltiples muestras de creatividad, pero en los últimos días una dupla ha destacado de manera particular en redes.

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Se trata de Franky, un niño residente en Las Vegas, Estados Unidos, y su perro Roki, quienes se han transformado en un fenómeno viral tras presentar una propuesta de disfraz caracterizada por el humor y la complicidad: el pequeño lució como una lata de insecticida de la marca Raid, mientras que la mascota representó a una cucaracha.

El video, compartido masivamente en redes, muestra la interacción entre ambos mientras representan una escena cómica en la que el menor simula rociar el producto y el canino ejecuta trucos de adiestramiento, entre ellos dejarse caer de espaldas para aparentar la reacción al insecticida.

Más allá del vestuario, el contenido compartido ha captado la atención del público por el nivel de entrenamiento mostrado por la mascota.

El video estuvo acompañado por una descripción que explicaba de forma jocosa la escena: “Sacamos el Raid más fuerte que pudimos encontrar (...) Roki, la cucaracha, simplemente se dio la vuelta y pidió un masaje en el estómago”.

La publicación acumula miles de interacciones y comentarios por parte de los internautas. Entre las reacciones destacadas en la red social figuran comentarios como:

“¿Quién es capaz de ver los videos de Franky/Roki sin reírse a carcajadas cada vez?! ¡Este equipo cómico es puro genio!!”, así como apreciaciones sobre la vestimenta: “Traje perfecto porque le digo a mi perro que deje de correr por la noche como una maldita cucaracha”.

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El caso de Franky y Roki refleja una tendencia creciente durante las celebraciones de fin de octubre, en la cual la integración de las mascotas en las dinámicas familiares y de disfraces ha cobrado mayor representatividad en redes sociales.