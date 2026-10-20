Este martes, 20 de octubre de 2026, Cúcuta Deportivo sorprendió tras vencer 1-0 a Atlético Nacional. El motilón se impuso gracias a un remate de David Pérez (18′) que fue desviado por el defensor verdolaga, Néider Parra.

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Se trata de un resultado que no estaba en los planes de muchos. Cúcuta continúa en una remontada casi memorable de resultados y acaba de vencer a uno de los equipos favoritos al título.

Imagen del triunfo 1-0 de Cúcuta sobre Atlético Nacional. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Con ese panorama, Cúcuta Deportivo empieza a tomar ventaja en la tabla del descenso. Se aleja parcialmente de la zona roja de la competencia, mientras que Boyacá Chicó y Jaguares se hunden.

Horas antes, Boyacá Chicó cayó en su visita al Deportivo Pereira (2-0).

Tabla del descenso

Jaguares es el colero de la tabla del descenso con 28 puntos en 32 juegos. Luego, Boyacá Chicó asoma en el puesto 19 con 98 unidades en 111 partidos jugados. De momento, los dos descienden al Torneo BetPlay 2027.

Internacional de Bogotá y Alianza FC se salvan en el puesto 18 y 17, respectivamente. Justo ahí asoma Cúcuta Deportivo, en la casilla 16 y con la ilusión de permanecer en primera división todavía.

Pos. Equipo 2024 PJ 2024 PTS 2025 PJ 2025 PTS 2026 PJ 2026 PTS Totales PJ Totales PTS PRO 20 Jaguares F.C. 0 0 0 0 32 28 32 28 0,8750 19 Boyacá Chicó F.C. 38 33 40 36 33 29 111 98 0,8829 18 Internacional de Bogotá 38 55 40 24 34 45 112 124 1,1071 17 Alianza Valledupar F.C. 38 33 40 58 33 32 111 123 1,1081 16 Cúcuta Deportivo 0 0 0 0 33 37 33 37 1,1212 15 Llaneros F.C. 0 0 40 45 33 39 73 84 1,1507 14 Deportivo Pereira 38 61 40 46 33 23 111 130 1,1712 13 Deportivo Cali 38 38 40 45 33 53 111 136 1,2252

Sin embargo, el buen momento de los motilones no solamente los salva parcialmente del descenso, sino que los coloca momentáneamente en el octavo puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Eso quiere decir que la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga es latente en Cúcuta.

El calendario que le queda al Cúcuta en su búsqueda por seguir en primera

Cúcuta no puede dar el brazo a torcer. Sabe que todos los compromisos que tiene por delante son vitales, buscando ratificar la opción de quedarse en la primera división del FPC.

Estos son los partidos que le quedan por delante al Cúcuta, hasta el cierre de la campaña del todos contra todos: