Este martes, 20 de octubre de 2026, Cúcuta Deportivo sorprendió tras vencer 1-0 a Atlético Nacional. El motilón se impuso gracias a un remate de David Pérez (18′) que fue desviado por el defensor verdolaga, Néider Parra.
Se trata de un resultado que no estaba en los planes de muchos. Cúcuta continúa en una remontada casi memorable de resultados y acaba de vencer a uno de los equipos favoritos al título.
Con ese panorama, Cúcuta Deportivo empieza a tomar ventaja en la tabla del descenso. Se aleja parcialmente de la zona roja de la competencia, mientras que Boyacá Chicó y Jaguares se hunden.
Horas antes, Boyacá Chicó cayó en su visita al Deportivo Pereira (2-0).
Tabla del descenso
Jaguares es el colero de la tabla del descenso con 28 puntos en 32 juegos. Luego, Boyacá Chicó asoma en el puesto 19 con 98 unidades en 111 partidos jugados. De momento, los dos descienden al Torneo BetPlay 2027.
Internacional de Bogotá y Alianza FC se salvan en el puesto 18 y 17, respectivamente. Justo ahí asoma Cúcuta Deportivo, en la casilla 16 y con la ilusión de permanecer en primera división todavía.
|Pos.
|Equipo
|2024 PJ
|2024 PTS
|2025 PJ
|2025 PTS
|2026 PJ
|2026 PTS
|Totales PJ
|Totales PTS
|PRO
|20
|Jaguares F.C.
|0
|0
|0
|0
|32
|28
|32
|28
|0,8750
|19
|Boyacá Chicó F.C.
|38
|33
|40
|36
|33
|29
|111
|98
|0,8829
|18
|Internacional de Bogotá
|38
|55
|40
|24
|34
|45
|112
|124
|1,1071
|17
|Alianza Valledupar F.C.
|38
|33
|40
|58
|33
|32
|111
|123
|1,1081
|16
|Cúcuta Deportivo
|0
|0
|0
|0
|33
|37
|33
|37
|1,1212
|15
|Llaneros F.C.
|0
|0
|40
|45
|33
|39
|73
|84
|1,1507
|14
|Deportivo Pereira
|38
|61
|40
|46
|33
|23
|111
|130
|1,1712
|13
|Deportivo Cali
|38
|38
|40
|45
|33
|53
|111
|136
|1,2252
Sin embargo, el buen momento de los motilones no solamente los salva parcialmente del descenso, sino que los coloca momentáneamente en el octavo puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Eso quiere decir que la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga es latente en Cúcuta.
El calendario que le queda al Cúcuta en su búsqueda por seguir en primera
Cúcuta no puede dar el brazo a torcer. Sabe que todos los compromisos que tiene por delante son vitales, buscando ratificar la opción de quedarse en la primera división del FPC.
Estos son los partidos que le quedan por delante al Cúcuta, hasta el cierre de la campaña del todos contra todos:
- 24 de octubre: América de Cali vs. Cúcuta Deportivo (V)
- 27 de octubre: Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas (L)
- 2 de noviembre: Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe (L)
- 4 de noviembre: Junior de Barranquilla vs. Cúcuta Deportivo (V)
- 8 de noviembre: Cúcuta Deportivo vs. Jaguares (L)