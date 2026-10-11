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Se movió la tabla del descenso: triunfos de Jaguares y Cúcuta sacuden la zona roja

Dos partidos clave se jugaron en la Liga BetPlay, con Jaguares, Cúcuta y Chicó tratando de salir del fondo.

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Redacción Deportes
11 de octubre de 2026 a las 9:21 p. m.
Victorias de Jaguares y Cúcuta mueven la tabla del descenso.
Victorias de Jaguares y Cúcuta mueven la tabla del descenso. Foto: Izq: Colprensa - @anlocolsports / Der: tomado de X - @Cucutaoficial

Este domingo, 11 de octubre, jugaron tres equipos que tienen implicación directa en la tabla del descenso de la Liga BetPlay: Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo.

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Así quedaron los resultados en las diferentes canchas del país:

  • Jaguares 3 - 2 Deportes Tolima

Triunfo, agónico y ante su gente: Jaguares de Córdoba ganó a los 90+3′ sobre Deportes Tolima, en una victoria que le permite soñar con salir de la zona roja, aunque aún la tiene complicada.

Los goles de Jaguares en el partido fueron gracias a Luis Jiménez (40′), Esteban Beltrán (67′) y Darwin López (90+3′), mientras que para Tolima anotó Adrián Parra en duplicado (77′ y 87′).

  • Boyacá Chicó 0 - 1 Cúcuta Deportivo

En un partido manchado por hechos de violencia, mismos que obligaron a detener las acciones sobre los 50′, Cúcuta Deportivo acabó dando el golpe en la tabla del descenso.

Con un gol de Dayan Pérez (70′), los motilones sumaron tres puntos de oro que, parcialmente, los saca de la zona de descenso directo.

Tabla del descenso: ahora Boyacá Chicó es colero

Con 98 puntos en 109 partidos jugados, y promedio de 0.8991, Boyacá Chicó pasa a ser el nuevo colero de la tabla del descenso, y la preocupación crece en el cuadro ajedrezado.

Jaguares de Córdoba sube una casilla, se ubica 19, pero aún no le alcanza para salvarse del momentáneo descenso directo. Ostenta 28 puntos en 31 juegos, para un promedio de 0.9032.

Cúcuta Deportivo sigue en el camino de la recuperación. Tras el triunfo de este domingo, se mantiene en la casilla 18 del acumulado, fuera del descenso directo parcialmente, con promedio de 1.0625, producto de 34 puntos en 32 juegos.

POS EQUIPO 2024 2025 2026 TOTALES PRO
PJ PTS PJ PTS PJ PTS PJ PTS
20 Boyacá Chicó F.C. 3833 4036 3129 10998 0,8991
19 Jaguares F.C. 00 00 3128 3128 0,9032
18 Cúcuta Deportivo 00 00 3234 3234 1,0625
17 Internacional de Bogotá 3855 4024 3342 111121 1,0901
16 Alianza Valledupar F.C. 3833 4058 3229 110120 1,0909
15 Llaneros F.C. 00 4045 3236 7281 1,1250
14 Deportivo Pereira 3861 4046 3119 109126 1,1560
13 Deportivo Cali 3838 4045 3252 110135 1,2273
12 Águilas Doradas 3846 4048 3141 109135 1,2385
11 Fortaleza 3851 4055 3233 110139 1,2636
10 Deportivo Pasto 3849 4048 3143 109140 1,2844

¿Cuándo vuelve a jugar Boyacá Chicó?

El próximo partido programado del Boyacá Chicó es contra Atlético Nacional, el sábado 17 de octubre, en Tunja y por Liga BetPlay.

¿Cuándo vuelve a jugar Cúcuta Deportivo?

Cúcuta Deportivo se prepara para enfrentar, también, a Atlético Nacional. Será el martes, 20 de octubre.

¿Cuándo vuelve a jugar Jaguares de Córdoba?

Jaguares tiene en su calendario marcado el próximo partido contra Independiente Santa Fe, el martes 14 de octubre, en Bogotá.