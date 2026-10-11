Se movió la tabla del descenso: triunfos de Jaguares y Cúcuta sacuden la zona roja

Este domingo, 11 de octubre, jugaron tres equipos que tienen implicación directa en la tabla del descenso de la Liga BetPlay: Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo.

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Así quedaron los resultados en las diferentes canchas del país:

Jaguares 3 - 2 Deportes Tolima

Triunfo, agónico y ante su gente: Jaguares de Córdoba ganó a los 90+3′ sobre Deportes Tolima, en una victoria que le permite soñar con salir de la zona roja, aunque aún la tiene complicada.

Los goles de Jaguares en el partido fueron gracias a Luis Jiménez (40′), Esteban Beltrán (67′) y Darwin López (90+3′), mientras que para Tolima anotó Adrián Parra en duplicado (77′ y 87′).

95’⏱️ Final del partido. | Jaguares 3-2 Deportes Tolima | https://t.co/XYhVpSTFbX — Club Deportes Tolima (@cdtolima) October 11, 2026

Boyacá Chicó 0 - 1 Cúcuta Deportivo

En un partido manchado por hechos de violencia, mismos que obligaron a detener las acciones sobre los 50′, Cúcuta Deportivo acabó dando el golpe en la tabla del descenso.

Con un gol de Dayan Pérez (70′), los motilones sumaron tres puntos de oro que, parcialmente, los saca de la zona de descenso directo.

Celebra hincha Rojinegro 😍♥️🖤 https://t.co/EY4OooXICk — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) October 12, 2026

Tabla del descenso: ahora Boyacá Chicó es colero

Con 98 puntos en 109 partidos jugados, y promedio de 0.8991, Boyacá Chicó pasa a ser el nuevo colero de la tabla del descenso, y la preocupación crece en el cuadro ajedrezado.

Jaguares de Córdoba sube una casilla, se ubica 19, pero aún no le alcanza para salvarse del momentáneo descenso directo. Ostenta 28 puntos en 31 juegos, para un promedio de 0.9032.

Cúcuta Deportivo sigue en el camino de la recuperación. Tras el triunfo de este domingo, se mantiene en la casilla 18 del acumulado, fuera del descenso directo parcialmente, con promedio de 1.0625, producto de 34 puntos en 32 juegos.

POS EQUIPO 2024 2025 2026 TOTALES PRO PJ PTS PJ PTS PJ PTS PJ PTS 20 Boyacá Chicó F.C. 38 33 40 36 31 29 109 98 0,8991 19 Jaguares F.C. 0 0 0 0 31 28 31 28 0,9032 18 Cúcuta Deportivo 0 0 0 0 32 34 32 34 1,0625 17 Internacional de Bogotá 38 55 40 24 33 42 111 121 1,0901 16 Alianza Valledupar F.C. 38 33 40 58 32 29 110 120 1,0909 15 Llaneros F.C. 0 0 40 45 32 36 72 81 1,1250 14 Deportivo Pereira 38 61 40 46 31 19 109 126 1,1560 13 Deportivo Cali 38 38 40 45 32 52 110 135 1,2273 12 Águilas Doradas 38 46 40 48 31 41 109 135 1,2385 11 Fortaleza 38 51 40 55 32 33 110 139 1,2636 10 Deportivo Pasto 38 49 40 48 31 43 109 140 1,2844

¿Cuándo vuelve a jugar Boyacá Chicó?

El próximo partido programado del Boyacá Chicó es contra Atlético Nacional, el sábado 17 de octubre, en Tunja y por Liga BetPlay.

¿Cuándo vuelve a jugar Cúcuta Deportivo?

Cúcuta Deportivo se prepara para enfrentar, también, a Atlético Nacional. Será el martes, 20 de octubre.

¿Cuándo vuelve a jugar Jaguares de Córdoba?

Jaguares tiene en su calendario marcado el próximo partido contra Independiente Santa Fe, el martes 14 de octubre, en Bogotá.