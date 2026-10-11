Se movió la tabla del descenso: triunfos de Jaguares y Cúcuta sacuden la zona roja

Este domingo, 11 de octubre, jugaron tres equipos que tienen implicación directa en la tabla del descenso de la Liga BetPlay: Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo.
Así quedaron los resultados en las diferentes canchas del país:
- Jaguares 3 - 2 Deportes Tolima
Triunfo, agónico y ante su gente: Jaguares de Córdoba ganó a los 90+3′ sobre Deportes Tolima, en una victoria que le permite soñar con salir de la zona roja, aunque aún la tiene complicada.
Los goles de Jaguares en el partido fueron gracias a Luis Jiménez (40′), Esteban Beltrán (67′) y Darwin López (90+3′), mientras que para Tolima anotó Adrián Parra en duplicado (77′ y 87′).
95’⏱️ Final del partido. | Jaguares 3-2 Deportes Tolima | https://t.co/XYhVpSTFbX— Club Deportes Tolima (@cdtolima) October 11, 2026
- Boyacá Chicó 0 - 1 Cúcuta Deportivo
En un partido manchado por hechos de violencia, mismos que obligaron a detener las acciones sobre los 50′, Cúcuta Deportivo acabó dando el golpe en la tabla del descenso.
Con un gol de Dayan Pérez (70′), los motilones sumaron tres puntos de oro que, parcialmente, los saca de la zona de descenso directo.
Celebra hincha Rojinegro 😍♥️🖤 https://t.co/EY4OooXICk— Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) October 12, 2026
Tabla del descenso: ahora Boyacá Chicó es colero
Con 98 puntos en 109 partidos jugados, y promedio de 0.8991, Boyacá Chicó pasa a ser el nuevo colero de la tabla del descenso, y la preocupación crece en el cuadro ajedrezado.
Jaguares de Córdoba sube una casilla, se ubica 19, pero aún no le alcanza para salvarse del momentáneo descenso directo. Ostenta 28 puntos en 31 juegos, para un promedio de 0.9032.
Cúcuta Deportivo sigue en el camino de la recuperación. Tras el triunfo de este domingo, se mantiene en la casilla 18 del acumulado, fuera del descenso directo parcialmente, con promedio de 1.0625, producto de 34 puntos en 32 juegos.
|POS
|EQUIPO
|2024
|2025
|2026
|TOTALES
|PRO
|PJ
|PTS
|PJ
|PTS
|PJ
|PTS
|PJ
|PTS
|20
|Boyacá Chicó F.C.
|38
|33
|40
|36
|31
|29
|109
|98
|0,8991
|19
|Jaguares F.C.
|0
|0
|0
|0
|31
|28
|31
|28
|0,9032
|18
|Cúcuta Deportivo
|0
|0
|0
|0
|32
|34
|32
|34
|1,0625
|17
|Internacional de Bogotá
|38
|55
|40
|24
|33
|42
|111
|121
|1,0901
|16
|Alianza Valledupar F.C.
|38
|33
|40
|58
|32
|29
|110
|120
|1,0909
|15
|Llaneros F.C.
|0
|0
|40
|45
|32
|36
|72
|81
|1,1250
|14
|Deportivo Pereira
|38
|61
|40
|46
|31
|19
|109
|126
|1,1560
|13
|Deportivo Cali
|38
|38
|40
|45
|32
|52
|110
|135
|1,2273
|12
|Águilas Doradas
|38
|46
|40
|48
|31
|41
|109
|135
|1,2385
|11
|Fortaleza
|38
|51
|40
|55
|32
|33
|110
|139
|1,2636
|10
|Deportivo Pasto
|38
|49
|40
|48
|31
|43
|109
|140
|1,2844
¿Cuándo vuelve a jugar Boyacá Chicó?
El próximo partido programado del Boyacá Chicó es contra Atlético Nacional, el sábado 17 de octubre, en Tunja y por Liga BetPlay.
¿Cuándo vuelve a jugar Cúcuta Deportivo?
Cúcuta Deportivo se prepara para enfrentar, también, a Atlético Nacional. Será el martes, 20 de octubre.
¿Cuándo vuelve a jugar Jaguares de Córdoba?
Jaguares tiene en su calendario marcado el próximo partido contra Independiente Santa Fe, el martes 14 de octubre, en Bogotá.