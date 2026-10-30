Expopet Medellín celebra su segunda edición en Plaza Mayor del 27 al 29 de noviembre

El centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor de Medellín albergará, del 27 al 29 de noviembre, la segunda edición de Expopet en la capital antioqueña, evento especializado en el sector de animales de compañía organizado por Corferias.

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Tras su debut en la ciudad en noviembre de 2025, la feria regresa con una propuesta integral que integra exhibición comercial, escenarios de capacitación e iniciativas de entretenimiento diseñadas para las familias interespecie.

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La organización ferial busca ratificar la cita como el principal punto de encuentro de dinamización económica y relacionamiento institucional del sector veterinario y de cuidado de mascotas en el departamento de Antioquia. Plaza Mayor en Medellín albergará la segunda edición de la feria Expopet del 27 al 29 de noviembre.

La oferta temática del encuentro contempla espacios emblemáticos de la franquicia ferial, entre los que destaca la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna, un modelo interactivo enfocado en el fortalecimiento del vínculo entre los tutores y sus perros mediante dinámicas sensoriales de estimulación.

La feria busca consolidarse como la principal plataforma comercial, de relacionamiento institucional y de negocios para el sector de bienestar animal en el departamento. Foto: Suministrado a SEMANA API

Asimismo, la agenda dará prioridad a las jornadas de adopción responsable, replicando la articulación social realizada en la versión de Bogotá en Corferias, donde se facilitó la adopción de 150 animales y se administraron 714 dosis de vacunación. La feria incluirá la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna y jornadas de adopción de perros y gatos.

Relevancia económica del sector y regulación sanitaria para el evento

La realización de Expopet en la capital antioqueña responde al dinamismo del mercado local, respaldado por indicadores de tenencia y gasto. Cifras de la firma Marketing Veterinario señalan que el 83 % de los hogares en Antioquia convive con al menos un perro o gato —la tasa más alta del país—, mientras que en el Valle de Aburrá tres de cada cuatro familias se identifican como multiespecie.

Entre la oferta del evento destaca la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna, un espacio interactivo enfocado en la estimulación sensorial y el fortalecimiento del vínculo entre tutores y perros. Foto: Suministrado a SEMANA API

A escala municipal, Medellín figura como la segunda ciudad con mayor tenencia en Colombia (54 %), con presencia canina en el 68 % de los hogares y felina en el 48 %.

En el ámbito financiero, el segmento del bienestar animal regional supera los cinco billones de pesos y proyecta alcanzar los 7,5 billones, alineado con estimaciones de Euromonitor que calculan el gasto nacional del sector en 6,1 billones de pesos para el cierre de 2026. El mercado del bienestar animal en Antioquia supera los cinco billones de pesos y proyecta un crecimiento continuo.

El centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín se alista para recibir del 27 al 29 de noviembre la segunda edición de Expopet en Antioquia, organizada por Corferias. Foto: Suministrado a SEMANA API

Para el desarrollo seguro de las actividades en el recinto de Plaza Mayor, la organización reiteró los protocolos obligatorios de acceso para los visitantes y sus acompañantes de cuatro patas.

Los tutores deberán presentar en los controles de ingreso el carné de vacunación vigente de sus animales. Asimismo, se exigirá que los ejemplares caninos clasificados como de manejo especial por la legislación nacional porten pechera, bozal reglamentario y placa de identificación, debiendo permanecer bajo la supervisión directa y permanente de un adulto responsable en todas las áreas de la feria.