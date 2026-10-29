Anuncian nuevas jornadas gratuitas de esterilización de perros y gatos en Bogotá; estos son los detalles

La Alcaldía Local de Los Mártires, en Bogotá, invitó a la ciudadanía a participar en tres jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos, programadas para el 4, 7 y 18 de noviembre de 2026. La iniciativa busca contribuir al bienestar animal y promover una tenencia responsable en la localidad.

Todas las jornadas comenzarán a las 6:00 a. m. y ofrecerán atención gratuita para estratos 1, 2 y 3. Los cupos son limitados.

4 de noviembre: parque del sector, en la calle 22D con carrera 18 bis.

7 de noviembre: salón comunal del sector, en la carrera 16B # 17A-20.

18 de noviembre: espacio público del sector, en la calle 23 # 14-19.

Este es el estado de los más de 50 animales recibidos por las autoridades tras operativo en Bogotá

Recomendaciones

Para facilitar la atención, la Alcaldía recomienda tener en cuenta los siguientes requisitos:

Llevar al animal con ayuno de ocho horas, tanto de agua como de comida.

Presentar animales sanos, sin vómito, diarrea, tos u otros síntomas.

Llevar con correa a los perros; los gatos deben ir en guacal y los animales de razas especiales, con bozal.

Se atenderán máximo dos animales por persona.

Presentar fotocopia de un recibo de servicio público de máximo tres meses de antigüedad, de Los Mártires. Llevar una fotocopia del documento de identidad por cada animal.

La Alcaldía invitó a las familias cuidadoras a revisar los requisitos antes de asistir. La atención está sujeta a los cupos disponibles en cada jornada.

Lanzan campaña en Bogotá para sensibilizar sobre los efectos de la pólvora en los animales

Por otra parte, la Alcaldía de Bogotá presentó la segunda edición de su campaña ‘La pólvora explota mis sentidos’, con la que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves efectos que el uso de explosivos genera en los animales durante las celebraciones de Halloween y las festividades de fin de año.

“La campaña iniciará este año desde el 30 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 6 de enero de 2027 con la publicación de un formulario de preguntas que las personas pueden diligenciar a través de la web y en el que se plantean varias opciones para denunciar posibles afectaciones a las mascotas por el uso de la pólvora”, señaló el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

“Hacemos llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de esta grave afectación a animales como perros, gatos, aves y animales de granja que incluso pueden llegar a perder la vida tras huir sin control debido a las explosiones causadas”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.