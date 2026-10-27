Rechazan proyecto de ley que prohibiría la cría y venta de mascotas en Colombia

La Sociedad Proanimal de Colombia (Zoogremial), organización que reúne a criaderos del país e industrias afines, expresó este martes, 27 de octubre, su rechazo a un proyecto de ley que prohibiría la reproducción, cría y comercialización de animales en Colombia.

En un comunicado, Zoogremial afirmó que compartía inicialmente aspectos de la iniciativa, el proyecto de ley 002 de 2025 Senado; sin embargo, expresó su desacuerdo con la inclusión de un artículo en su segundo debate en la plenaria del Senado, realizado el pasado 13 de octubre, que impondría las prohibiciones.

“El texto aprobado en la Comisión Quinta regulaba la actividad: creaba un registro nacional, exigía certificación veterinaria, fijaba edades de reproducción y de entrega y reservaba la venta a criaderos inscritos. El artículo aprobado en la plenaria suprime la actividad que el texto pretendía reglamentar: nadie se inscribe en el registro de una actividad destinada a desaparecer”, señala la organización.

Y agrega: “La exposición de motivos ubica el problema en la cría clandestina, que se practica en viviendas a las que la autoridad no puede ingresar. Prohibir la cría formal convierte en clandestino al que hoy cumple la ley y deja el mercado en manos de quien no puede ser inspeccionado”.

Por lo anterior, Zoogremial propone que el proyecto sea archivado tras considerar que “vulnera la dignidad, salud, bienestar y lineamientos técnicos y éticos que permitirían una convivencia sana e idónea entre la sociedad colombiana y los animales”.

“Defendemos la regulación, rechazamos la prohibición y nos oponemos a los intentos legislativos que ponen en riesgo la vida y la salud de los animales”, añadió.

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“No son mercancía”

La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, impulsora de la iniciativa, la defendió en días pasados tras su paso a tercer y penúltimo debate en la Cámara de Representantes.

“Los animales no son mercancía. El amor, la vida, los amigos ni se compran ni se venden. Acabar con las denigrantes y crueles ventas de animales de compañía en galerías, plazas de mercado, en tiendas, expuestos en vitrinas y en estanterías, así como con esos horrendos, crueles y denigrantes criaderos ilegales y clandestinos que abundan a lo largo y ancho del país, es una de las peleas más duras que hemos dado con mi equipo en el Senado”, expresó en sus redes sociales.

Padilla señaló que en el segundo debate el proyecto incluyó 35 proposiciones de mejora de senadores de diferentes colectividades. “La defensa de los animales no tiene color político”, subrayó.