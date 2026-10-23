Este domingo 25 de octubre habrá vacunación gratuita contra la rabia en Bogotá; hay 115 puntos habilitados

Este domingo 25 de octubre, la Secretaría Distrital de Salud realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica en las diferentes localidades de Bogotá.

Entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., los cuidadores podrán llevar gratuitamente a sus perros y gatos para que reciban la vacuna contra la rabia. La meta de esta jornada es alcanzar 27.628 animales vacunados, fortaleciendo la protección de los animales y de las personas frente a una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacunación.

“Vacunar a nuestros perros y gatos es una acción fundamental para proteger su salud, la de nuestras familias y avanzar hacia la eliminación de la rabia humana transmitida por perros y gatos en Bogotá. Detrás de cada mascota vacunada hay una familia que está tomando una decisión responsable y amorosa para protegerla y protegerse. Queremos que esta jornada sea una oportunidad para que Bogotá demuestre, una vez más, que cuidar a los animales también es cuidar a nuestra ciudad”, señaló Martha Patricia López, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.

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“Las jornadas distritales de vacunación antirrábica se han consolidado como una estrategia para acercar gratuitamente este servicio a los cuidadores de perros y gatos. En los últimos años, miles de animales han recibido la vacuna durante estas jornadas: 28.761 en 2022, 20.516 en 2023, 17.164 en 2024 y 18.180 en 2025″, Secretaría de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud invitó a la ciudadanía a consultar el listado de los 115 puntos habilitados en https://www.saludcapital.gov.co/Documents/vacunacion/Puntos-Jornada-Distritalde-Vacunacion-Canina-y-Felina.pdf y ubicar el más cercano a su lugar de residencia y acudir con su mascota para recibir la atención durante la jornada.

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Recomendaciones para vacunar a su animal de compañía

Para que perros y gatos puedan ser vacunados contra la rabia, deben cumplir con algunas condiciones:

• No haber recibido la vacuna antirrábica durante el último año. Si cuentan con el carné de vacunación anterior, se recomienda llevarlo para verificar la fecha de la última dosis.

• Estar en buenas condiciones de salud al momento de la vacunación. No deben presentar vómito, diarrea, fiebre, tos, falta de apetito u otros signos de enfermedad. • Tener tres meses de edad o más. Si el cachorro o gatito está recibiendo sus primeras vacunas, es importante llevar su carné para que el vacunador lo revise antes de administrar el biológico antirrábico.

• Ser llevado por una persona mayor de edad.

Recomendaciones después de la vacuna

Después de la vacunación, algunos perros y gatos pueden presentar reacciones leves y pasajeras, como estar menos activos de lo habitual, comer menos durante dos o tres días, tener vómito o diarrea leves, o presentar una pequeña hinchazón en el lugar donde recibieron la vacuna, que generalmente desaparece en las semanas siguientes.

Por eso, se recomienda no masajear ni aplicar medicamentos en el lugar de la inyección y evitar durante los siguientes 10 días situaciones que puedan generar estrés a la mascota, como baños, desparasitaciones, nuevas vacunas o asistencia a guarderías.

Los cuidadores deben estar atentos y reportar cualquier reacción adversa, especialmente si se presenta inflamación o endurecimiento en el sitio de aplicación, fiebre, apatía, vómito o diarrea, así como hinchazón de los párpados o picazón generalizada.