Rescatan a ocho perros víctimas de maltrato durante operativos en Engativá y Santa Fe, en Bogotá

Luego de recibir reportes de la ciudadanía en dos localidades de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal atendió un posibles situaciones de maltrato animal y realizó operativos en las localidades de Engativá y Santa Fe, con el fin de salvaguardar y proteger los derechos de ocho perros que se encontraban en condiciones inadecuadas.

Rescatan a nueve perros en presunto criadero ilegal en Bogotá

El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio Floridablanca, en Engativá, donde fueron rescatados siete caninos de raza bulldog. Allí la Policía de Carabineros, con el acompañamiento técnico del Instituto, logró el rescate de los animales que estaban en un presunto criadero ilegal.

De acuerdo con la información oficial, los perros presentaban distintas afectaciones relacionadas con falta de agua y alimentación suficientes, condiciones deficientes de higiene y descanso, ausencia de evidencias de atención veterinaria y altos niveles de ansiedad.

Tras la valoración, los profesionales veterinarios emitieron un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que permanecían los caninos. Por ello, la Policía realizó la aprehensión material preventiva de los animales, mientras las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes.

Uno más en Santa Fe

En otro procedimiento, esta vez en el sector El Mirador, en la localidad de Santa Fe, el Instituto rescató un perro de raza french poodle que permanecía en un entorno inadecuado, con un refugio deteriorado, humedad y recipientes de agua y comida en condiciones deficientes. Además, no se encontraron soportes de atención médico-veterinaria.

Durante el examen clínico, el equipo identificó problemas dentales severos, alteraciones oculares y lesiones en las patas del animal. Ante estos hallazgos, su tenedor realizó la entrega voluntaria y el perro quedó bajo el cuidado y la protección de la mencionada institución.

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Estas nuevas aprehensiones se suma a otra registarada recientemente en el barrio Mandalay, de la localidad de Kennedy. Allí fueron recuperados nueve perros de raza pinscher en un presunto criadero ilegal.

Allí, tras las valoraciones iniciales del equipo médico, se evidenció que ninguno de los animales contaba con soporte de atenciones médicas ni de vacunaciones y que dos caninas al parecer se encontraban embarazadas, por lo que los animales quedaron en manos de las autoridades.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal?

De acuerdo con el Instituto, la ciudadanía puede reportar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los animales a través de los siguientes canales:

- Línea de emergencias 123: para situaciones que requieran atención inmediata.

- Correo electrónico: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

- Bogotá Te Escucha: plataforma distrital que permite presentar solicitudes y adjuntar fotografías o videos como evidencia.

- Atención presencial: carrera 10 n.º 26-51, edificio Residencias Tequendama, torre sur, piso 5.

La denuncia oportuna permite que las autoridades evalúen cada caso y adopten las medidas necesarias para proteger a los animales.