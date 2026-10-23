Chery se mete en las motos: alista una unidad eléctrica inspirada en un ícono de Yamaha

La marca de vehículos eléctricos Chery sigue apostando por nuevas innovaciones en el sector automotor, ofreciendo nuevos catálogos que van más allá de carros.

¿Las motos eléctricas son malas? Mitos y verdades sobre estos vehículos

El fabricante automotriz chino recientemente consiguió la aprobación para fabricar un ciclomotor eléctrico con aspecto retro parecido al icónico Yamaha Vino. El vehículo aparece en el último listado de productos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT).

Dentro del documento, se muestra un ciclomotor eléctrico básico con un motor en el buje de la rueda trasera, trayendo bastante similitud a la línea de vehículos ligeros Yamaha, los cuales usualmente incorporan un motor de 150 cc en lugar de un sistema de propulsión eléctrica.

Un nuevo ciclomotor eléctrico de Chery llama la atención por su parecido con modelos clásicos de Yamaha. Foto: MIIT / Japan-webike.se

A pesar de tener bastantes similitudes con el Yamaha Vino, este ciclomotor eléctrico no parece ser una creación exclusiva de Chery, ya que dentro del mercado chino existen unidades similares que han sido comercializadas desde hace casi dos décadas.

En el país, existen varios fabricantes de ciclomotores eléctricos, que solían compartir componentes y carrocerías, en los que a menudo utilizaban motores integrados en las ruedas y baterías de plomo-ácido para reducir costos. Incluso se llegaba a registrar la presencia de motocicletas clonadas que eran imitaciones de la Honda Zoomer, la Yamaha Jog y la Vespa.

Hasta este momento, Chery no ha anunciado la llegada de este vehículo a sus vitrinas, así como el precio de lanzamiento y características de la motocicleta. Aunque se especula que este modelo podría ayudar al fabricante de automóviles a adaptarse a la producción de vehículos de dos ruedas y utilizar un producto de bajo para agilizar las líneas de ensamblaje.

La empresa se ha estado preparando durante los últimos años, en los que ha presentado dos de sus modelos de motocicletas eléctricas de nueva generación (NEV) en un evento tecnológico celebrado en su sede de Wuhu.

Uno de esos proyectos es un scooter de aventura eléctrico que fue presentado por la marca Cinnox y que cuenta con una autonomía declarada entre 150 y 200 km. Chery comenta que el vehículo se puede recargar con un cargador para automóviles, pero no se ha especificado si admitirá una carga de corriente alterna (CA) o continua (CC).

La Grow C3 es uno de los proyectos eléctricos de dos ruedas presentados por Chery y se caracteriza por incorporar un sistema de autonomía extendida. Foto: Chery

La otra motocicleta presentada, la “Grow C3”, es una EREV (vehículo eléctrico de autonomía extendida), la cual sería la primera cruiser inteligente con inteligencia artificial (IA) de autonomía extendida del mundo.