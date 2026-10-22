¿Son más peligrosos los carros eléctricos en un accidente? Esto revela un estudio

Muchos usuarios se preguntan si, en una situación en la que se registre un accidente de tránsito, los vehículos eléctricos pueden terminar representando mayor peligro que uno tradicional debido a ciertos riesgos específicos de su tecnología, sobre todo relacionados con la batería. No obstante, la verdad indica otra realidad.

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De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Leeds, en Reino Unido, sobre colisiones entre peatones y automóviles, se encontró que los carros eléctricos no presentan diferencias relevantes en las tasas de víctimas peatonales frente a los vehículos convencionales.

La investigación, publicada en ‘Nature Communications’, resaltó que las lesiones que sufrieron los peatones no eran más graves cuando habían sido causadas por un auto eléctrico que cuando lo habían sido por un vehículo tradicional, a pesar de que la mayoría de los carros que cuentan con tecnologías renovables tienen mayor peso.

Los carros eléctricos no representarían un mayor riesgo para los peatones que los vehículos de gasolina o diésel Foto: Getty Images

Dentro del estudio, se pudo revelar que, con aproximadamente 250 mil millones de millas recorridas por autos en el Reino Unido cada año, el promedio de víctimas peatonales fue de 57,8 para carros eléctricos y 58,9 para carros tradicionales, por cada mil millones de millas recorridas entre los años 2019 y 2023.

“Había dos preocupaciones sobre los vehículos eléctricos y la seguridad vial. En primer lugar, si los vehículos eléctricos aumentarían el número de colisiones con peatones porque eran más silenciosos que los vehículos tradicionales. En segundo lugar, en caso de colisión, nos preguntábamos si las lesiones de los peatones serían más graves al estar involucrado un vehículo eléctrico debido a su mayor peso. Nuestros resultados demuestran que no es así”, comentó el profesor Zia Wadud, perteneciente al Istituto de Estudios del Transporte y a la Escuela de Ingeniería Química y de Proceso de Leeds.

La investigación sugiere que una de las posibles razones de este hallazgo es que, debido a que el auge de vehículos eléctricos aún es nuevo, cuentan con tecnologías de seguridad más modernas y que no se presentan en modelos tradicionales.

La investigación de la Universidad de Leeds examinó los riesgos de los vehículos eléctricos para los peatones y los comparó con los de los automóviles tradicionales. Foto: Getty Images

Una de las mayores preocupaciones de las unidades eléctricas es su peso, ya que suelen pesar aproximadamente 0,3 toneladas métricas más que los convencionales, esto debido a sus baterías. No obstante, el estudio no halló una evidencia estadística que indicara que las lesiones relacionadas con los carros eléctricos fueran más graves.

“Estos hallazgos sugieren que podemos asegurar al público y a los responsables políticos que los vehículos eléctricos no solo son mejores para el planeta, sino que tampoco representan un mayor riesgo para los peatones que los vehículos de gasolina o diésel que circulan actualmente por las carreteras”, afirmó Wadud.