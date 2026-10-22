La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre los resultados que el Distrito ha notado tras implementar la semaforización de la glorieta de la calle 63 con carrera 50.

Entran en funcionamiento los nuevos semáforos de la glorieta de la Calle 63 en Bogotá

Desde que se llevó a cabo la instalación de los semáforos en el sector hace un mes, varios miembros y funcionarios locales expresaron su rechazo, indicando que el corredor mostraría varias dificultades de circulación, afectando a los peatones y conductores en la rotonda.

Para responder a estas inquietudes, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán informó que las primeras semanas de operación de las intersecciones semaforizadas implementadas por el Distrito han brindado seguridad para cientos de ciudadanos que cruzan por esta zona.

Los reportes de la Alcaldía indican que los conflictos vehiculares en la glorieta de la calle 63 disminuyeron en un 85 %, es decir, menos situaciones en las que dos o más vehículos están a punto de chocar y deben frenar, detenerse o cambiar de trayectoria.

El Distrito también afirma que el número de peatones que han utilizado la glorieta se ha duplicado, pasando de 590 a más de 1.200 al día. Además, se observa un aumento alrededor del 5 % en el número de ciclistas que circulan por este punto, además del incremento en el volumen.

“Estos resultados muestran cómo adecuar la infraestructura y regular los movimientos en la vía contribuye a que las personas realicen sus desplazamientos con mejores condiciones de seguridad vial. La reducción de los conflictos vehiculares significa menos situaciones de siniestros viales que desencadenan en heridos o fallecidos”, comentó la Secretaría de Movilidad en un comunicado.

Más seguridad para los ciudadanos en la glorieta

La medición de percepción que realizó la Secretaría Distrital de Movilidad comparte resultados positivos desde que comenzó a operar la semaforización de la glorieta de la calle 63.

El porcentaje de personas que se sienten seguras o muy seguras al cruzar pasó de un 48,7 % a un 87,3 %, es decir, hubo un aumento de 39 puntos porcentuales. La valoración positiva de la intervención se mantuvo por encima del 80 % durante y después de la implementación, con un 83,2 en el último corte.

“La Secretaría Distrital de Movilidad continúa monitoreando el comportamiento de la glorieta para evaluar los resultados y efectuar los ajustes necesarios. Este seguimiento incluye la revisión de los tiempos semafóricos, especialmente en la carrera 50 durante la tarde, periodo en el que se han identificado aumentos en los tiempos de recorrido de algunos recorridos”, afirma la entidad.