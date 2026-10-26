Oso de anteojos fue visto en municipio aledaño a Bogotá: autoridades ambientales se pronunciaron

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en articulación con la Gobernación departamental y tres Juntas de Acción Comunal, confirmó la obtención de nuevos registros audiovisuales del oso andino (Tremarctos ornatus) en zonas rurales del municipio de Manta.

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La visualización del ejemplar se logró a través de dos de las ocho cámaras trampa entregadas a la población local para el seguimiento participativo de la fauna silvestre en la región. La CAR Cundinamarca y las comunidades locales registraron la presencia del oso andino mediante cámaras trampa en Manta.

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El hallazgo aporta información sobre las rutas de desplazamiento, el estado poblacional y el uso del hábitat por parte de esta especie, considerada clave para la preservación de los ecosistemas de alta montaña.

El monitoreo es resultado de un convenio interinstitucional suscrito en 2024, que cuenta con una inversión total de 460 millones de pesos. De este monto, se asignan aproximadamente 110 millones de pesos a cada una de las organizaciones comunitarias participantes para la gestión ambiental en sus territorios. El proyecto cuenta con un presupuesto de 460 millones de pesos orientados a la conservación de la fauna y el apoyo comunitario.

Fortalecimiento del monitoreo comunitario y la sostenibilidad

La estrategia no solo abarca el seguimiento técnico de la fauna, sino que incluye capacitaciones en educación ambiental, entrega de herramientas para la producción sostenible e implementación de sistemas agroforestales.

El director general de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, destacó el valor de la articulación con las juntas vecinales para garantizar la protección de los recursos naturales. “Estas imágenes nos demuestran que el trabajo conjunto entre las instituciones y las comunidades es fundamental para avanzar en la conservación de la fauna silvestre”, manifestó el funcionario.

Las acciones implementadas por las autoridades ambientales buscan restaurar las áreas degradadas del departamento y mitigar los posibles conflictos entre las actividades agropecuarias y la vida silvestre.

Con la continuidad del programa, la autoridad ambiental busca garantizar la permanencia de corredores biológicos adecuados que aseguren la disponibilidad de alimento y refugio para especies vulnerables, como el oso andino, en Cundinamarca.