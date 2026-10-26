Tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Santa Fe al Bucaramanga: supera a Millonarios y aprieta la pelea

Santa Fe se coloca al día en el calendario, a falta de la quinta fecha (aplazada por terremoto en agosto), y saca una victoria muy importante en sus aspiraciones por clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

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Cuando todo parecía perdido y consumado en el 1-1, apareció el volante Luis Palacios, quien le pegó con el alma tras un pase de Franco Fagúndez ya en la reposición del partido, que se jugó en el estadio El Campín y que era válido por la fecha 14 del torneo colombiano.

Todo estaba perdido, pero una jugada colectiva -y sufriendo al máximo- terminó en un durísimo remate de Palacios. Así se colocaba 2-1 el marcador, a falta de la quinta fecha para que el torneo quede al día y encaminado a conocer a los ocho clasificados a las finales.

Una victoria fundamental para Santa Fe, que ahora tendrá que salir de visitante al Atanasio Girardot de Medellín y al General Santander, en duros partidos contra Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo. Por eso resultaban importantes los tres puntos en casa para alcanzar el umbral de 28 puntos y acercarse a la clasificación.

Franco Fagúndez abrió el marcador en el primer tiempo y así consolida su gran momento deportivo con Santa Fe, que negocia con Santos Laguna de México una ampliación del préstamo.

Franco Fagúndez marcó ante el Bucaramanga Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Comenzando la segunda parte, Bucaramanga se quedó con 10 en la cancha por expulsión de Carlos Romaña, pero en vez de verse perjudicado, mejoró su juego, lo que le dio para empatar el compromiso.

Luciano Pons marcó el 1-1 en un momento muy complicado para Santa Fe, pero en el final, Fagúndez siguió con una gran jugada por el interior, abrió a la zona derecha, donde Luis Palacios conectó y lanzó un potente remate cruzado para el 2-1 definitivo. Tres puntos, 28 en la tabla y asciende hasta la cuarta posición.

Santa Fe supera a Millonarios

Era un partido que tenía efecto directo en la tabla de posiciones, debido a la pelea en la zona media. Siendo un partido aplazado, resultaba fundamental para destrabar esas posiciones o hacer más difícil la pelea.

Ya con el triunfo, Santa Fe es cuarto y supera a Millonarios, que se queda con 26 puntos en la tabla de posiciones. Bucaramanga, por su parte, frena con 25 puntos en la sexta casilla.

En otro partido del día, Jaguares le ganó 1-0 a Llaneros en Montería y casi que apaga las posibilidades de clasificación para el club de Villavicencio.