Santa Fe se pronunció por asesinato del hermano de Leandro Castellanos, precandidato a la alcaldía de Cúcuta

Miguel Castellanos, hermano de Leandro Castellanos -exportero de Santa Fe, Independiente Medellín y Deportivo Cali-, fue asesinado este 26 de octubre en la ciudad de Cúcuta. El político nortesantandereano estaba considerando aspirar a la Alcaldía en 2027 y tenía como carta de presentación la gestión que adelantó como secretario de Gobierno.

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La víctima también era hermano del exsenador Jairo Castellanos y preparaba a su grupo político para competir en las elecciones territoriales del próximo año. Adelantaba visitas a algunos barrios de la ciudad y trataba de atraer los votos de una coalición que apenas comenzaba a formarse.

Apenas se conoció la noticia, el club Santa Fe, donde Leandro ganó tres superligas y la Liga Colombiana de 2016, antes de comenzar su carrera política como Concejal de Bogotá, dedicó unas palabras por el fallecimiento de su hermano.

Castellanos es uno de los últimos sobrevivientes de la época dorada en el conjunto rojo de Bogotá. Foto: Getty Images

“Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano (hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino). Enviamos un fraternal saludo a toda su familia y allegados en este difícil momento”, dijo Santa Fe en un posteo en las redes sociales.

Comunicado de Santa Fe Foto: Santa Fe

Este asesinato sucedió apenas horas antes del partido de Santa Fe contra Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá, donde se realizó un homenaje con un minuto de silencio y los 22 jugadores en la cancha.

Zozobra en Cúcuta

Castellanos no tenía escoltas, a pesar de las amenazas que había denunciado haber recibido como secretario de Gobierno de esa ciudad donde delinquen estructuras ilegales como el ELN, el frente 33 de las disidencias y otras organizaciones delincuenciales.

Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, asesinado. Foto: Redes sociales

Al conocerse sobre su asesinato, las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos de recompensa por información que lleve al paradero de los responsables.

Miguel era mayor de la Reserva Activa de la Policía Nacional, con más de 21 años de experiencia en esa institución, donde se desempeñó como experto en Análisis e Implementación de Estrategias de Seguridad y Convivencia, según dice su perfil divulgado por la Alcaldía de Cúcuta.

Su trayectoria dicta que se había desempeñado en roles en diferentes departamentos de Policía en Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba.

Concejal Leandro Castellanos Foto: Tomada del Twitter @leocaste22

Su crimen es materia de investigación. La información preliminar indica que el hombre se bajó de su camioneta y, mientras sostenía una conversación, fue atacado con un arma de fuego. La Policía y la Fiscalía hicieron presencia en el lugar tras el hecho.