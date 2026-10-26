Rescatan a ocho perros en las localidades de Engativá y Santafé, en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) señaló que recientemente fueron rescatados ocho perros en las localidades de Engativá y Santa Fe, en Bogotá.

En el barrio Floridablanca (Engativá), siete caninos de raza raza bulldog fueron sacados de un presunto criadero ilegal, luego de un operativo interinstitucional con el liderazgo de la Policía de Carabineros y el apoyo técnico del IDPYBA.

“Tras la evaluación de los animales se encontraron diversas afectaciones como insuficiencia en suministro de agua y alimentación, zonas de descanso en malas condiciones, aseo deficiente, sin evidencia de atención médica, afectaciones de salud en los caninos y altos niveles de ansiedad”, señaló la entidad.

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Frente a este panorama, la entidad emitió concepto desfavorable por parte de sus médicos veterinarios con “la aprehensión material preventiva por parte de la Policía mientras el caso avanza ante las autoridades competentes”.

Por otra parte, un perro de raza French Poodle fue rescatado en el sector El Mirador, localidad de Santa Fe, luego de que el IDPYBA lo encontrara en condiciones inadecuadas de cuidado, refugio en deterioro, humedad, recipiente de agua y alimentos deficientes, así como con falta de soportes de atención médico veterinaria.

En la valoración médica, el canino presentó múltiples afecciones de salud, entre ellas problemas dentales severos, alteraciones oculares y lesiones en sus patas.

“Tomando en consideración estos hallazgos, se realizó la entrega voluntaria por parte de su tenedor y el perro se encuentra ahora bajo cuidado y protección de la entidad”, dijo el IDPYBA.

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¿Cómo denunciar?

Si conoce de posibles casos de maltrato en contra de los animales, en Bogotá se dispone de los siguientes canales de atención:

Línea de Emergencias 123.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Sede presencial: Carrera 10 No. 26 - 51 - Edificio Residencias Tequendama - Torre Sur, Piso 5

Sistema Bogotá Te Escucha en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘, con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.