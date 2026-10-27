Llevar a un perro a la playa parece un plan perfecto para disfrutar del buen clima, correr por la arena y jugar en el agua. Sin embargo, los veterinarios advierten que estos espacios también esconden peligros que pueden comprometer la salud de las mascotas e incluso poner sus vidas en riesgo.

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Uno de los principales riesgos es el golpe de calor, una emergencia que puede resultar mortal si no se atiende a tiempo. A diferencia de los humanos, los perros no regulan su temperatura corporal mediante el sudor de la misma manera, sino que recurren principalmente al jadeo para liberar calor.

El problema aparece cuando las temperaturas son demasiado altas, espacialmente si el animal permanece bajo el sol durante mucho tiempo, no tiene acceso a sombra o realiza actividad física intensa.

Por eso, los especialistas recomiendan visitar la playa durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, llevar una sombrilla y mantener agua fresca siempre disponible.

Otro peligro está en las conchas rotas y las rocas afiladas que pueden encontrarse en la arena. Aunque las almohadillas de los perros están preparadas para caminar por diferentes superficies, no son inmunes a las heridas.

Estos elementos pueden provocar cortes dolorosos que, dependiendo de su profundidad, podrían necesitar atención veterinaria e incluso puntos de sutura.

Además, los cuidadores deben evitar que sus mascotas jueguen con las conchas o se las coman, pues podrían lastimarse la boca o sufrir complicaciones digestivas.

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La arena y el agua del mar también representan un riesgo. Algunos perros las ingieren mientras juegan, pero hacerlo puede provocar vómitos, diarrea, dolor abdominal y otros problemas intestinales.

Cuando consumen cantidades considerables de arena, incluso pueden desarrollar una obstrucción intestinal.

Por su parte, beber demasiada agua salada puede ocasionar alteraciones digestivas y empeorar el estado de salud del animal. Para prevenirlo, conviene ofrecerle agua dulce y evitar que beba directamente del mar.

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Los desniveles, los acantilados y las superficies resbaladizas también requieren especial atención. Aunque los perros suelen desplazarse con agilidad, una distracción o un mal paso podría provocar una caída con consecuencias graves. En estos lugares, mantenerlos sujetos con correa puede ayudar a prevenir accidentes.

La recomendación es no asumir que la playa siempre es segura para las mascotas. Elegir horarios frescos, revisar sus patas después del paseo y vigilar lo que comen o beben son medidas fundamentales. Ante cualquier síntoma de malestar, lo indicado es consultar cuando antes con un veterinario.