Supuesta agresión al presidente de Santa Fe: jugador señalado del Bucaramanga respondió

Independiente Santa Fe jugó en la noche del pasado lunes contra Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín.

Dicho partido era clave en las aspiraciones de ambos por clasificarse a las finales de Liga BetPlay 2026-II. Quien salió como vencedor fue el local, que ganó por 2-1 con anotaciones de Franco Fagúndez y Luis Palacios; el descuento de los bumangueses fue obra de Carlos Romaña.

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Al término del partido, en la zona mixta fueron cuestionados dos jugadores del Bucaramanga con paso por Santa Fe. Estos no tuvieron una despedida cordial con la institución y la hinchada tras su paso por el club.

Kevin Londoño, señalado de agresión

Uno de esos dos mencionados es Kevin Londoño. Dicho atacante ha tenido discusiones constantes cada vez que visita Bogotá y, durante su último paso, se le acusó de una supuesta agresión al presidente de Independiente Santa Fe.

En su paso por la zona mixta de El Campín le preguntaron por el “malestar” de pasar nuevamente por la capital: “¿Cuál malestar?”, contestó cuestionando.

Adicional a eso, el comunicador que estuvo presente y describió la situación que, al parecer, vio, le manifestó: “Lo vi tirándole una botella al presidente Méndez”.

Kevin Londoño le tiró una botella de agua al presidente Méndez una vez iba a ingresar el túnel. Cuando se le consultó sobre la situación lo negó. Yo estaba presente cuando el jugador una vez iba a salir hacia el túnel le lanzó una botella con agua a Méndez. https://t.co/5xViK8eCcC — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) October 27, 2026

Sin aceptarlo, ni tampoco negarlo, Londoño respondió con preguntas: “¿Tú viste una botella?, ¿que yo la tiré?“.

Al final no se pudo comprobar dicha versión de los hechos y Kevin se alejó de donde fue interrogado para ir hacia otros medios de comunicación a seguir contestando preguntas.

Ante micrófonos de otros medios de comunicación intentó zanjar la disputa con el club capitalino diciendo: “Lo que pasó con Santa Fe fue bastante frustrante, todo se malinterpretó. Nunca dije malas palabras para la hinchada”.

Santa Fe respondió a SEMANA

Hasta la mañana de este martes, Independiente Santa Fe no ha emitido ninguna comunicación en la que mencione o confirme que Londoño intentó agredir al presidente Méndez.

SEMANA se comunicó con fuentes del club que corroboraron la versión de los hechos. “Por los pies”, señaló la fuente a este medio que llegó la botella lanzada.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe

También dieron a entender desde el conjunto capitalino que no tomarán acción en contra de Londoño. El hecho no pasará a mayores y se zanjó ahí sin dar pie a más.

Duelo directo se pintó de rojo

El triunfo de Santa Fe tuvo un impacto directo en la lucha por clasificar a los cuadrangulares y en la reclasificación anual.

Franco Fagúndez abrió el marcador al minuto 31, mientras que Luciano Pons igualó para los visitantes al 80. Cuando el empate parecía definitivo, Luis Palacios apareció al 90+3 para darle los tres puntos al conjunto cardenal.

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Con el triunfo, Santa Fe llegó a 28 puntos y ascendió al cuarto lugar de la tabla. Además, fortaleció su tercera posición en la reclasificación, donde pelea por un cupo a torneos internacionales en 2027. Bucaramanga, por su parte, se quedó con 25 unidades y perdió una oportunidad importante de acercarse a la clasificación.

En la próxima jornada, a Santa Fe le corresponde visitar a Atlético Nacional, mientras Bucaramanga espera recomponer el camino contra Pasto.