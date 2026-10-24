Santa Fe, la pesadilla de Palmeiras en Libertadores Femenina: clasificación agónica a semifinales

Independiente Santa Fe Femenino se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores al vencer en los penales al poderoso Palmeiras de Brasil.

Las dirigidas por Omar Ramírez fueron de menos a más y forzaron la definición desde los once pasos. Aunque hubo fallos de parte y parte en los cobros, la portera roja, Jimena Ospina, ayudó a las suyas a acceder a la siguiente ronda.

El resultado final del partido en sus 90 minutos fue 2-2, mientras que los penales quedaron 3-2 a favor de las capitalinas.

🏆🔥 ¡Rumbo a las Semifinales! ❤️🤍 ¡@santafeleonas es el primer equipo clasificado a la siguiente fase de la CONMEBOL #LibertadoresFEM! ⚽🚀 https://t.co/PCBA5upz4U — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 24, 2026

Épica remontada de Santa Fe

Las leonas protagonizaron una remontada memorable ante Palmeiras y clasificaron a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2026. El conjunto colombiano igualó 2-2 en el tiempo reglamentario y se impuso 3-2 en la tanda de penaltis, en los cuartos de final disputados este sábado 24 de octubre en Ecuador.

El equipo brasileño comenzó mejor y abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo con una anotación de Brena. Las dirigidas por Omar Ramírez intentaron reaccionar, pero se encontraron con un rival que supo administrar la ventaja durante buena parte del compromiso.

Directivo sacude el fútbol colombiano: su equipo cambiaría de sede en 2027 “tras 22 años”

En el segundo tiempo, Palmeiras amplió la diferencia con un tanto de Raíssa Bahia, al minuto 61, y dejó a las cardenales contra las cuerdas. Sin embargo, Santa Fe no bajó los brazos y encontró el descuento al minuto 68, gracias a Zamorano, quien aprovechó una acción ofensiva para devolverle la esperanza al equipo bogotano.

Cuando la eliminación parecía cercana, las Leonas volvieron a golpear. Juana Ortegón apareció en los minutos finales y, con un remate de cabeza, firmó el 2-2 que llevó la definición a los penaltis.

Santa Fe Femenino celebrando la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina Foto: @LeonasSantaFe

Desde los once metros, Santa Fe mostró mayor eficacia y se impuso por 3-2, resultado que selló su clasificación entre los cuatro mejores equipos del torneo continental.

La victoria representa una importante reacción para el conjunto colombiano, que había cerrado la fase de grupos con una derrota por 5-1 ante Corinthians. Ahora, las Cardenales mantienen vivo el sueño de conquistar el título y esperan rival para las semifinales, instancia en la que buscarán prolongar su destacada campaña internacional.

Definición de las llaves

Este mismo sábado se jugará el otro partido de cuartos de final del que saldrá el rival para Santa Fe en las semifinales.

Desde las 7:00 p. m. Corinthians de Brasil y Dragonas de Ecuador jugarán por el paso a la instancia más próxima a la gran final del certamen Conmebol.

Para este domingo está previsto que se disputen los otros dos compromisos de cuartos de final, en los que también habrá participación colombiana con el partido entre Deportivo Cali y Olimpia de Paraguay.

Por la otra parte del cuadro se enfrentarán Cruzeiro de Brasil y Libertad de Paraguay. Este será el último duelo de cuartos de final y definirá al equipo que completará las semifinales, que se jugarán el próximo miércoles 28 de octubre.