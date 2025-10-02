Santa Fe vapuleó a Always Ready en Libertadores Femenina y movió la tabla del grupo A: así quedó

Las leonas de Independiente Santa Fe son noticia en Colombia, este jueves 2 de octubre, luego de propinarle una paliza histórica a Always Ready por Copa Libertadores Femenina 2025. El duelo fue válido por la primera fecha del grupo A, en el estadio Florencio Sola de Banfield (Buenos Aires) Argentina. Este país será la sede de toda la competencia.

El marcador final fue 7-0 para Independiente Santa Fe sobre Always Ready, lo que termina moviendo por completo el grupo A de la Copa Libertadores Femenina. Las leonas son líderes con tres puntos y +7 en diferencia de gol. Segundo asoma Corinthians con una unidad, al igual que el tercero, Independiente del Valle. Esto porque el elenco brasileño y ecuatoriano empataron 1-1, más temprano, este mismo jueves.

Santa Fe | 1 PJ | +7 DG | 3 Pts Corinthians | 1 PJ | 0 DG | 1 Pts Independiente del Valle | 1 PJ | 0 DG | 1 Pts Always Ready | 1 PJ | -7 DG | 0 Pts

Así las cosas, el próximo domingo 5 de octubre, Santa Fe tendrá su segunda salida en la Copa Libertadores Femenina. Se verá cara a cara con Independiente del Valle en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón (Buenos Aires) a las 6:00 p.m. Un triunfo de las rojas las deja confirmadas para seguir peleando en el torneo.

Ese mismo día, pero más temprano (2:00 p.m.), Corinthians enfrentará a Always Ready, también por la segunda fecha del grupo A. El cuadro paulista es el vigente campeón del torneo, cuando se coronó en 2024 venciendo a Santa Fe en la final.

Santa Fe deja atrás la final de Liga Femenina BetPlay 2025

Llamadas a hacer historia en la Libertadores Femenina 2025, las jugadoras de Independiente Santa Fe dejan atrás la caída en la final de liga ante Deportivo Cali. Dicho compromiso fue apenas hace 11 días, el 21 de septiembre, en Palmira.

Leonas y azucareras empataron en global 2-2, se fueron a penales y fue allí donde Deportivo Cali se impuso 5-4. ¿Resultado? Las verdiblancas se quedaron con la estrella, dejando sinsabor en Santa Fe.

Pero tanto el técnico cardenal, Omar Ramírez, como varias de sus jugadoras, dejaron claro que iban a reponerse lo más rápido posible para hacer frente a la competencia continental, y así lo acabaron haciendo.

Santa Fe celebra uno de sus tantos, sobre Always Ready, por Libertadores Femenina 2025. | Foto: Prensa Independiente Santa Fe - API.