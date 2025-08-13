Santa Fe responde a denuncia por racismo desde América de Cali: estalla polémica en el FPC

Independiente Santa Fe y América de Cali se vieron este miércoles, 13 de agosto, por la tercera fecha del cuadrangular B en la Liga Femenina BetPlay. El juego se desarrolló en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y terminó en 1-0 a favor de la mecha.

Pero más allá de lo deportivo, hubo un hecho que se llevó las miradas de todos. La jueza central del compromiso, María Camila Rodríguez, detuvo el encuentro durante varios minutos por un caso de racismo en el estadio.

Partido detenido en Bogotá por racismo. Las mismas jugadoras de Santa Fe tuvieron que calmar a la gente. Una vergüenza. pic.twitter.com/24wDWA8yUY — Juan José Mantilla. (@JuanjoseMant) August 14, 2025

Periodistas presentes en El Campín reportaron insultos racistas sobre el técnico de América de Cali, Carlos Hernández. De hecho, el entrenador se refirió en rueda de prensa sobre lo ocurrido.

“Más allá de lo deportivo está lo que enluta al fútbol, ese acto contra nosotros, nuestras jugadoras negras de América, que están en el equipo profesional y en la cantera, nuestra hinchada, todos los negros, nuestros jugadores negros del equipo profesional. Esto no debe suceder, es increíble e inaudito, duele”, dijo Hernández en declaraciones recogidas por As Colombia.

Luego, añadió: “Soy orgulloso de mi raza, de mi familia, de mis padres, mis hijos que son negros, y venir a la capital a recibir ese maltrato de un indio, que ojalá no me lo encuentre en la calle, y si me lo llegara a encontrar, a ver si me dice lo mismo, porque de pronto se me sale el negro”.

Carlos Hernández (centro) técnico del América de Cali Femenino. | Foto: Prensa América de Cali.

A su lado, ante la prensa, la jugadora Nayeli Chará también soltó una contundente reacción: “Es imposible que a estas alturas de la vida nos insulten a los negros, no puede pasar. Le pido a la hinchada de todos los equipos que sean más respetuosos con nosotros los negros. Y como dijo el profe, estamos super orgullosos de ser negros”.

Técnico de Santa Fe responde: “No sea dramático”

También ante los micrófonos, en rueda de prensa, el técnico de Independiente Santa Fe, Omar Ramírez, se refirió al tema. Fue sincero e, incluso, le pidió a Carlos Hernández.

“No, pongámonos serios. Carlos que se ponga serio. ¿Para qué se mete con el público? ¿Para qué el utilero se mete con el público, con la hinchada? Es una tontería, que se ponga serio (...) después fue que atacando la hinchada, metiéndose con la hinchada, ¿para qué se mete con la hinchada?”.

Omar Ramírez, entrenador de Santa Fe Femenino. | Foto: Prensa Santa Fe.