Así votó Colombia en el Balón de Oro 2026: Paché Andrade publicó sus 10 jugadores elegidos

Paché Andrade, reconocido periodista y locutor tumaqueño, fue el encargado de representar a Colombia en la votación del Balón de Oro 2026. Entre sus 10 elegidos señaló a Harry Kane como el mejor jugador del mundo, seguido por Rodri y Kylian Mbappé.

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Cabe recordar que la revista ‘France Football’, organizadora del evento, recoge los votos de 100 periodistas en todo el mundo y luego hace una sumatoria para determinar el ganador.

Paché lleva varios años siendo el representante de Colombia y esta vez no fue la excepción. En su voto ubicó a Luis Díaz en el octavo lugar, aunque no sirvió de mucho porque el guajiro terminó ubicado en el puesto 24°.

Estos fueron los 10 elegidos de Paché Andrade en el Balón de Oro 2026:

Harry Kane (Bayern Múnich) - 15 puntos. Rodri (FC Barcelona) - 12 puntos. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 10 puntos. Lionel Messi (Inter Miami) - 8 puntos. Lamine Yamal (FC Barcelona) - 7 puntos. Erling Haaland (Manchester City) - 5 puntos. Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) - 4 puntos. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 3 puntos. Willian Pacho (París Saint-Germain) - 2 puntos. Julián Quiñones (Al-Qadsiah) - 1 punto.

Paché Andrade eligió a Harry Kane en el primer lugar y a Luis Díaz lo puso octavo Foto: @pacheandrade

Paché Andrade dio explicaciones

Minutos después de hacer público su voto, Paché Andrade le respondió a varios usuarios de redes sociales que debatieron las posiciones que eligió.

Sobre el hecho de poner a Rodri por encima de Mbappé, dijo: “Es una composición integral en la que no solo se privilegian los goles. Rodri fue el gran motor futbolístico e individual del campeón del mundo”, apuntó.

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Andrade incluyó tres latinoamericanos en su voto. “(Willian) Pacho es hoy el mejor defensa del PSG, el mejor equipo del mundo. (Julián) Quiñones fue figura del mundial”, analizó.

A otro usuario que lo criticó por ubicar un defensor central en el ‘Top 10′, le respondió: “No es el objetivo del Ballon D’Or. Los defensores destacados son también aspirantes válidos”.

Posiciones del Balón de Oro 2026

La organización del Balón de Oro todavía no ha entregado el informe oficial de votos, aunque Paché Andrade se adelantó y fue el primer de todo el mundo en revelar su listado. Se espera que en los próximos días haya un panorama más amplio de las razones por las que Kane le ganó el pulso a Mbappé y Lamine Yamal.

De momento solo se conoce la posición en la que terminó cada uno de los nominados:

1. Harry Kane (ENG/Bayern Múnich)

2. Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid)

3. Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

4. Rodri (ESP/FC Barcelona)

5. Lionel Messi (ARG/Inter Miami)

6. Khvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint-Germain)

7. Ousmane Dembélé (FRA/París Saint-Germain)

8. Erling Haaland (NOR/Manchester City)

9. Michael Olise (FRA/Bayern Múnich)

10. Fabián Ruíz (ESP/París Saint-Germain)

11. Jude Bellingham (ENG/Real Madrid)

12. Pau Cubarsí (ESP/FC Barcelona)

13. Achraf Hakimi (MAR/París Saint-Germain)

14. Vitinha (POR/París Saint-Germain)

15. Declan Rice (ENG/Arsenal)

16. Ferran Torres (ESP/París Saint-Germain)

17. Vinícius Jr. (BRA/Real Madrid)

18. Marc Cucurella (ESP/Real Madrid)

19. João Neves (POR/París Saint-Germain)

20. Willian Pacho (ECU/París Saint-Germain)

21. Gabriel Magalhães (BRA/Arsenal)

22. Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán)

23. Nuno Mendes (POR/París Saint-Germain)

24. Luis Díaz (COL/Bayern Múnich)

25. Marquinhos (BRA/París Saint-Germain)

26. Dayot Upamecano (FRA/Bayern Múnich)

27. Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

28. Julián Quiñones (MEX/Al-Qadsiah)

29. Sadio Mané (SEN/Al-Nassr)

29. William Saliba (FRA/Arsenal)