¿Por qué los perros requieren de controles veterinarios aunque parezcan sanos? Esto dicen los expertos

Los animales de compañía ocupan un lugar importante en los hogares y, al igual que las personas, necesitan cuidados médicos regulares para conservar su bienestar. No obstante, es común que sus cuidadores acudan al veterinario únicamente cuando las mascotas manifiestan síntomas de alguna enfermedad o presentan problemas de salud.

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De acuerdo con los expertos, las revisiones veterinarias preventivas permiten identificar posibles afecciones a tiempo, evitar complicaciones y contribuir a que los animales disfruten de una vida más saludable y con mejor calidad de vida.

Información de Purina, en su página web, indica que esto ayuda a mantener al día el esquema de vacunación, vigilar el peso de la mascota y comprobar su estado general.

Los especialistas aseguran que cuando un peludo llega a consulta por una dolencia específica, el veterinario concentra su atención en identificar la causa y establecer el tratamiento adecuado, mientras que los chequeos preventivos permiten realizar una valoración más amplia y detectar cambios físicos que podrían pasar inadvertidos para sus cuidadores.

Los controles veterinarios periódicos son clave para cuidar la salud de los canes. Foto: Getty Images/iStockphoto

La recomendación es programar revisiones veterinarias al menos una vez al año en perros adultos sanos, aunque la frecuencia debe ajustarse según la edad, las condiciones de salud y las necesidades particulares de cada animal. Los cachorros, los perros mayores y aquellos que padecen enfermedades crónicas pueden necesitar ir al veterinario de forma más frecuente.

Durante estas consultas, el especialista puede revisar el corazón y los pulmones, palpar el abdomen para identificar posibles anomalías y examinar la piel, el pelaje, los ojos y los oídos, evaluaciones que contribuyen a identificar señales de alerta incluso cuando el perro parece encontrarse en buenas condiciones.

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Menor estrés

Las consultas preventivas también pueden ayudar a que el perro se familiarice con el entorno veterinario y lo relacione con experiencias positivas. Cuando las visitas ocurren únicamente por enfermedades, lesiones o procedimientos que generan molestias, algunos animales pueden desarrollar miedo o ansiedad al llegar al consultorio.

Para evitar que estas experiencias resulten demasiado estresantes, es conveniente acostumbrar progresivamente al perro a la consulta y seguir las recomendaciones del veterinario. En algunos casos, se pueden coordinar visitas breves de familiarización para que la mascota conozca el lugar sin necesidad de someterse a un procedimiento.

Los perros requieren de cuidados especiales y uno de ellos son las visitas frecuentes al veterinario. Foto: Karen Salamanca

¿Cómo mantener una mascota saludable?

Según la Veterinaria SOS Animal, hay varias recomendaciones que ayudan a mantener una buena salud en los peludos.