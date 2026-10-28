Un total de 66 animales silvestres que recibían atención en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá fueron reubicados en las instalaciones del Aviario Nacional de Colombia y del Zoológico de Barranquilla.

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La determinación responde a los diagnósticos técnicos que establecieron la inviabilidad de reintegrar estos especímenes a su entorno silvestre debido a sus historias de vida, estados de salud y prolongados periodos de cautiverio. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reubicó a 66 animales silvestres en el Aviario Nacional y el Zoológico de Barranquilla.

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Entre los individuos trasladados se encuentran varios pericos reales incautados, que permanecieron hasta cuatro años en cautiverio, así como un loro que recibió una dieta inadecuada a base de pan y café.

Asimismo, se incluyó el traslado de aves como cardenales y turpiales sometidas a tenencia humana durante largos lapsos, y una guacamayeja que estuvo 15 años en cautiverio antes de ser recuperada por las autoridades.

Las evaluaciones técnicas indicaron que la liberación no era viable para especímenes que sufrieron cautiverio prolongado.

Impacto de la tenencia humana y función de las colecciones vivas

La permanencia prolongada bajo la tenencia de personas ocasiona alteraciones en los comportamientos naturales de la fauna, perjudicando su capacidad para conseguir alimento, reconocer amenazas o desenvolverse de forma autónoma.

Área Metropolitana traslada 66 especies silvestres tras certificar la inviabilidad de su regreso a la naturaleza. Foto: Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Adicionalmente, estos antecedentes exponen a los individuos a posibles enfermedades y al riesgo de aproximarse de nuevo a comunidades humanas, quedando expuestos a nuevas situaciones de peligro en caso de ser liberados. Las afecciones en el comportamiento natural impiden que estos animales puedan buscar alimento o identificar amenazas en libertad.

Por eso la reubicación en colecciones vivas como el Aviario Nacional de Colombia y el Zoológico de Barranquilla garantiza atención especializada, seguimiento a largo plazo y condiciones de bienestar.

Además, estas instituciones desempeñan una función de conservación y educación ambiental al sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias del tráfico y la tenencia ilegal.

Con esta acción, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suma más de 1.200 animales silvestres reubicados desde 2024 hasta la fecha. Desde 2024, el Área Metropolitana ha reubicado más de 1.200 animales en colecciones vivas para asegurar su bienestar.