Grave inundación en Soacha: videos evidencian la magnitud de la emergencia en el municipio

Este miércoles, 28 de octubre, se volvió a inundar gran parte de Soacha. Como ha sucedido en semanas pasadas tras las fuertes precipitaciones, esta noche las carreteras volvieron a quedar repletas de agua.

La emergencia que reporta la misma ciudadanía evidencia que es de gran magnitud. El agua alcanzó varios vehículos del sector, pues en varios videos publicados en redes se evidencia que ya no alcanzan a controlarse, porque la inundación los tiene flotando.

Esta no es la primera vez que sucede una emergencia de esta magnitud y la ciudadanía pide la atención de la alcaldía que, por el momento, no se ha pronunciado públicamente.

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A diferencia de las ocasiones anteriores, esta emergencia no detuvo el tráfico completamente en la Autopista Sur; sin embargo, sí se reportan grandes cantidades de agua que retienen la movilidad, obligando a los conductores a transitar lentamente.

Encharcamientos en Soacha https://t.co/F1FrjmkumM — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) October 29, 2026

De acuerdo con los reportes ciudadanos, la inundación de este miércoles afectó más a los barrios que a los corredores principales.

La Calle 15, uno de los corredores más importantes del municipio se ve gravemente afectado en una publicación del medio Periodismo Público que evidencia la afectación que ya obliga a los residentes y comerciantes a resguardarse y no finalizar sus jornadas con normalidad.

#Inundación | Así está parte de la calle 15 de #Soacha, en la comuna seis, tras el aguacero de esta noche en la ciudad. @Alcaldia_Soacha @BomberosSoacha https://t.co/T3CBNMkj3t — Periodismo Público (@periodispublico) October 29, 2026

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La ciudadana que graba dicho video pide la ayuda de la alcaldía liderada por Julián Perico. En ocasiones pasadas, el mandatario reportó en sus redes sociales los trabajos que se realizan en la Autopista Sur para recuperar el espacio vial; sin embargo, en esta ocasión, no se ha pronunciado públicamente sobre la afectación de los barrios de su municipio.

En el barrio Portoalegre, a la altura de la Carrera 17 con Calle 21, un ciudadano reporta la afectación que ya tiene a varios carros en medio de las inundaciones que afectan gravemente a la ciudadanía.

Las lluvias afectaron gravemente a los soachunos y los conductores en general que pretendían salir de la ciudad por el sur de la capital.