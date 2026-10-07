¿Qué está pasando con los bicitaxistas de Soacha? La razón de las protestas y los bloqueos en la salida de Bogotá

Al mediodía de este miércoles, la autopista Sur, que comunica a Bogotá con Soacha, estuvo afectada por bloqueos, debido a protestas de los bicitaxistas del municipio.

Bicitaxistas bloquean importante vía entre Bogotá y Soacha: congestión afecta TransMilenio

Estas manifestaciones se dieron luego de que la Alcaldía Municipal realizara un operativo donde inmovilizó a al menos 20 bicitaxis en las inmediaciones de la estación de TransMilenio Terreros, en Soacha, sobre la autopista Sur.

Bicitaxis inmovilizados en Soacha. Foto: X/@periodispublico

Los conductores de estos vehículos reaccionaron ante la acción de las autoridades y generaron los bloqueos. La jornada dejó un cruce de emociones, puesto que se difundieron imágenes de algunos trabajadores aferrados a sus vehículos.

Un video que circula en las redes sociales, grabado por la ciudadanía, evidencia la magnitud de la problemática para algunos ciudadanos. Un adulto mayor se aferró a la llanta de su bicitaxi, aun cuando este estaba sobre la grúa.

#Soacha 🚨 | Una escena llamó la atención durante un operativo de las autoridades en el que recogieron varios bicitaxis. 👉🏻 Según el reporte ciudadano, un adulto mayor se aferró a uno de los vehículos para evitar que fuera retirado del lugar. Se desconoce qué pasó después. https://t.co/0g8Yiu1aFp — Periodismo Público (@periodispublico) October 7, 2026

El panorama para los bicitaxistas en Soacha

Carlos Humberto Rojas, secretario de Gobierno de Soacha, explicó la situación con los conductores de estos vehículos, asegurando que en la última mesa de trabajo que tuvo el municipio con los trabajadores se fijaron las pautas incumplidas.

#Soacha 🚨 | Los operativos contra bicitaxis y mototaxis continúan en Soacha y ya van 277 procedimientos realizados por las autoridades. 👉🏻 En la jornada más reciente fueron inmovilizados 20 bicitaxis que, según el Gobierno municipal, no cumplían las condiciones establecidas. https://t.co/BSH7HDIjJg — Periodismo Público (@periodispublico) October 7, 2026

“Fueron fijadas las pautas para que ustedes pudieran trabajar en la ciudad de Soacha. Una resolución del Ministerio (de Transporte) con unas especificaciones claras y también advertimos que estos operativos por intermedio de la Personería, que estos operativos se iban a desarrollar. Por eso los comenzamos hoy”, dijo el secretario de Gobierno.

Rojas se refirió a las condiciones establecidas por el Gobierno con la Resolución 20243040038565, en la que se detallan lo que deben cumplir estos trabajadores para realizar sus labores.

Bicitaxis al lado de un puente peatonal. Foto: Getty Images/iStockphoto

Allí se plasmaron las siguientes condiciones:

Tipo de propulsión autorizada: solo se permite la circulación de triciclos humanos (no motorizados) o con pedaleo asistido (motor eléctrico auxiliar). Quedan prohibidos los que funcionan con gasolina.

solo se permite la circulación de triciclos humanos (no motorizados) o con pedaleo asistido (motor eléctrico auxiliar). Quedan prohibidos los que funcionan con gasolina. Límite de velocidad y potencia: los vehículos solamente pueden alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h.

los vehículos solamente pueden alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h. Homologación de fábrica: cada modelo debe contar con una ficha técnica de homologación expedida tras presentar ante el MinTransporte las condiciones del vehículo.

cada modelo debe contar con una ficha técnica de homologación expedida tras presentar ante el MinTransporte las condiciones del vehículo. Registro de actores: es obligatorio el registro en el Runt de las personas naturales o jurídicas prestadoras del servicio, de los vehículos homologados y de los conductores asignados.

es obligatorio el registro en el Runt de las personas naturales o jurídicas prestadoras del servicio, de los vehículos homologados y de los conductores asignados. Habilitación de empresas: la prestación del servicio debe realizarse obligatoriamente a través de empresas o cooperativas legalmente habilitadas por la autoridad local de tránsito.

la prestación del servicio debe realizarse obligatoriamente a través de empresas o cooperativas legalmente habilitadas por la autoridad local de tránsito. Tarjeta de operación: los vehículos deben contar con la tarjeta de operación expedida, renovada y vinculada a la capacidad transportadora fijada por la autoridad territorial.

los vehículos deben contar con la tarjeta de operación expedida, renovada y vinculada a la capacidad transportadora fijada por la autoridad territorial. Pólizas de seguro obligatorias: contratación de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubran a los pasajeros y a terceros ante accidentes.

contratación de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubran a los pasajeros y a terceros ante accidentes. Plan de mantenimiento preventivo: registro e implementación de un programa de revisión y mantenimiento preventivo periódico para cada triciclo registrado.

registro e implementación de un programa de revisión y mantenimiento preventivo periódico para cada triciclo registrado. Capacitación a conductores: registro y cumplimiento de un programa continuo de capacitación vial y de servicio para los bicitaxistas.