La movilidad entre Soacha y Bogotá se vio afectada este miércoles 7 de octubre luego de que un grupo de bicitaxistas bloqueara la Autopista Sur, a la altura del sector de Terreros. La protesta se presentó después de un operativo de las autoridades contra estos vehículos, algunos de los cuales fueron inmovilizados.

movimiento mientras el conductor escapaba

La situación generó congestión en la movilidad de este importante sector y también afectó la operación del sistema TransMilenio en la zona. De acuerdo con información preliminar, durante la jornada fueron inmovilizados más de 20 bicitaxis que no cumplían con las condiciones establecidas para prestar este servicio.

Tras el bloqueo de la Autopista Sur, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que ordenó al secretario de Gobierno adelantar las acciones necesarias para recuperar la movilidad en el corredor, en coordinación con la Policía de Soacha.

Asimismo, pidió continuar con los operativos de control al transporte que no cumpla con las condiciones establecidas.

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