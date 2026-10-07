Tras fuerte riña, hombre cayó de un carro en movimiento mientras el conductor escapaba

Una fuerte riña entre varias personas quedó registrada en video dentro de un parqueadero de Cajicá, Cundinamarca, luego de una discusión relacionada con la forma en que estaba estacionado un vehículo. El hecho terminó con un hombre sobre el capó de un carro y con el conductor huyendo del lugar mientras era golpeado.

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El caso involucra a un conductor identificado como Santiago González, quien aseguró que llegó al parqueadero para recoger su vehículo y terminó enfrentándose con varias personas. Según su relato, el problema comenzó cuando se presentó una discusión relacionada con la salida de otro automóvil.

González manifestó que inicialmente intentó solucionar el inconveniente moviendo su carro. Sin embargo, la situación habría aumentado de tono cuando uno de los hombres se acercó para reclamarle. Por la situación, el conductor decidió sacar su celular para grabar la situación.

De acuerdo con el testimonio entregado por el hombre al medio de comunicación Citytv, cuatro hombres lo habrían confrontado y le quitaron el teléfono. Posteriormente, aseguró que lo rodearon y lo golpearon, lo que terminó dejándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Los hombres habrían atacado al conductor del vehículo. Foto: Captura tomada de redes sociales

Las cámaras de seguridad del parqueadero registraron parte de la escena, se observa al conductor intentando ingresar a su vehículo mientras varias personas permanecen alrededor y golpean el automóvil.

En otro momento del enfrentamiento, uno de los hombres habría subido al capó del carro e intentado golpear el parabrisas. Ante esta situación, González decidió avanzar con el vehículo para abandonar el lugar, provocando que la persona que se encontraba sobre el automóvil cayera al suelo.

Después de esta maniobra, otras personas habrían comenzado a lanzar piedras y diferentes objetos contra el carro mientras se intentaba alejar del parqueadero. González aseguró que durante el altercado recibió varios golpes, entre ellos uno con un palo en la espalda y otro con una piedra en la cabeza.

Por otro lado, según la información conocida sobre el hecho, los familiares de Gonzáles habrían recibido amenazas relacionadas con las lesiones sufridas por el hombre que cayó del vehículo.

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Ante esta situación, la familia acudió a la Fiscalía General de la Nación y presentó una denuncia por los delitos de lesiones personales, daño en bien ajeno y amenazas. Además, González señaló que los daños ocasionados a su vehículo alcanzarían aproximadamente los seis millones de pesos.

Ahora las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la confrontación y determinar las responsabilidades correspondientes por las agresiones, los daños al vehículo y las presuntas amenazas.